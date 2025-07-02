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雙胞胎扔洗衣機悶死「母子三屍」 凶手遭獄友侵占遺產1600萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化男子陳宏嘉掐死女友、將所生2名僅10個月大雙胞胎兒子扔進洗衣機悶死，奪走3命遭判無期徒刑定讞，他因繼承母親農地，又想規避被害人求償，委託賴姓獄友出監後替他賣土地、保管1674萬元價金，卻全數遭賴侵吞，法院依侵占罪判賴男2年4月，可上訴。

陳宏嘉2019年11月3日不滿女友擔任傳播小姐、疑與異性曖昧，衝突後掐死對方，還將2人生的雙胞胎兒子丟進洗衣機、塞滿厚重毛毯悶死，行凶後還和朋友四處出遊散心，法院ㄧ、二審都判他死刑，更ㄧ審以他有意願賠償改判無期徒刑，最高法院去年9月駁回定讞。

檢警調查，賴男、陳男坐牢認識成為朋友，因陳母2021年過世，陳繼承彰化農地等遺產，賴男得知陳繼承土地且面臨死者家屬求償有想要「藏錢」，就跟他說自己出監後可幫他出售農地、保管價金，還會每月寄1萬元到監所給他用。

陳答應後出具委任書，同意讓賴男代為處理期名下動產、不動產及存款，賴並於2022年4月26日出監，先是偽造陳男表哥名義寄送到台中看守所，向陳取得「在監所委託證明書」、「在矯正機關委託證明書」等，並記載陳授權賣土地後價款，直接匯到賴名下戶頭。

賴隨後於2022年7月15日經不動產公司將陳繼承的農地以1750萬元賣出，其中價金1674萬3153元匯入賴戶頭，賴僅將其中4萬元寄到監所給陳，其餘1670萬3153元私吞後就失聯，陳在獄中久久沒收到錢才驚覺上當並提告。

台中地院審理時，賴否認侵占，辯稱陳請他賣農地是為了藏錢、請他投資，希望出獄後錢還在，自己確實有著手開公司，這些都是陳全權授權給他的；賴的辯護人說，賴將錢用於綠能風力發件產業，並無侵占犯意，雖遭詐騙集團騙走1030萬元，但並非賴期望結果。

陳男證稱，沒要賴搞綠能產業，只是把錢委託他管理，但賴沒有每月寄錢給他，也沒講錢投資去哪，自己才去告他。

法院勘驗2人書信，發現賴一再提到已想到幫陳「藏錢」的方案，並稱會以法律保障他權益、處理信託等，把錢存起來等，而和拿去投資可能有虧損風險不同，且根據親友證詞，賴還將賣土地錢用於代購、償還私人債務。

法院審酌，賴侵占陳男款項高達1670萬多元，已和陳調解賠償120萬元，依偽造文書罪判他4月，得易科罰金，另依侵占罪判他2年4月。

陳宏嘉掐死女友再將雙胞胎兒子丟洗衣機悶死遭判無期徒刑定讞，他卻遭出監的獄友變賣繼承的土地，侵占他1600多萬元。圖／報系資料照
陳宏嘉掐死女友再將雙胞胎兒子丟洗衣機悶死遭判無期徒刑定讞，他卻遭出監的獄友變賣繼承的土地，侵占他1600多萬元。圖／報系資料照

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