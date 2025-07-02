收賄協助走私香菸入監轉賣 新竹監獄前管理員判刑4年半

監獄戒護科前管理員蔣致翔被查獲，從2021年10月底到2022年2月中收賄私運香菸、茶葉入監供受刑人販售牟利，因爲反貪汙罪遭判4年6月，褫奪公權4年。洪姓共犯則判刑1年2月，可上訴。

判決書指出，蔣致翔2013年起擔任新竹監獄管理員，2021年12月接任甲股第3組中央台助勤，負責受刑人管理、接見、發受書信、送入物品處理及違禁品、管制品的查禁等，其中洪、黃、葉3人因先後入監服刑結識蔣致翔。

2021年10月間洪男服刑期間為了取得香菸、茶葉等在獄中使用或轉售牟利，先指使阿姨李婦代購轉交給黃男，再由黃跟蔣相約監所外交給蔣，最後由蔣致翔夾帶入監暗中交給洪，蔣致翔從中賺取洪的6千元謝禮。

2022年1月底，洪借款9萬元購買香菸，由李婦買黃長壽香菸60條、剩餘3萬6千元透過黃男轉交給蔣致翔。蔣致翔把香菸藏在合作社庫房或推車內，利用毫不知情的陳姓受刑人推送其他受刑人所訂物品到第3工廠的機會，夾帶過去交給人在工廠當福利員的洪，洪再以發放百貨之名，把菸高價轉賣給其他受刑人牟利。事後，洪透過葉男請客喝酒並送蔣3萬6千元紅包。

法官審酌，蔣致翔身為公務員，本應維護廉潔公正形象，依法忠誠執行職務，竟利用擔任監所管理員機會，收受洪指示黃男交付現金賄賂6千、3萬6千元、葉還招待喝酒（價值7500元）及現金賄絡3萬6千元，違背職務夾帶或允諾後續夾帶受刑人洪所欲之物入監，使洪得以獲取香菸、茶葉等不法利益，有害官箴，並違反獄政管理規則，造成監所管理漏洞。

法官考量到蔣致翔、洪男、葉男、李婦均於偵查審理時自白，而黃男均否認的犯後態度，判蔣致翔4年6月，褫奪公權4年，犯罪所得8萬5500元全數沒收。洪男被處應執行1年2月，褫奪公權1年。黃男為11月，褫奪公權1年。葉男4月，褫奪公權1年。李婦4月，但法官考慮她沒前科、純粹幫忙轉交，並無從中獲利且犯後態度良好，採緩刑2年，褫奪公權1年。 新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

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