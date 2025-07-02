不滿檢調偵辦罷綠委連署造假案...他騎機車闖入法務部大廳 挨罰8千元

陳抗常客田山盛國因不滿檢調偵辦罷免立委吳沛憶、吳思瑤連署造假案，4月間騎機車衝入法務部大廳喊「部長在不在？」，被制止後轉往台北地檢署，嗆調查局人員「調查局不要臉」，他被警方依違反社會秩序維護法送辦，台北地方法院裁定田山盛國處8000元罰鍰，可抗告。

田山盛國今年4月14日下午1時許，騎機車闖入法務部大廳，保全、警力上前制止，喝令離開，田山盛國又將機車騎走，轉往台北地檢署外徘徊，法務部旋即派員到轄區介壽路派出所製作筆錄報案提告。

檢調偵辦立委吳沛憶、吳思瑤等「雙吳」罷免案幽靈連署涉偽造文書一案，搜索、約談國民黨青年軍及罷團領銜人等，調查局人員將證人護送北檢複訊時，田山盛國又冒出，對調查人員大喊「司法干預罷免，調查局不要臉，一群狗」等，引人側目。

田山盛國稱他的行為屬於陳情抗議，但警方認為欲陳情抗議應可用步行方式進入法務部，或以其他適當方式表達訴求，認定田山盛國的行為顯是藉特定事端擴大發揮，依違反社維法移送法院裁處。

台北地院認為，田山盛國雖辯稱他是因為法務部濫權，相關檢察體系無端聲押搜索發動罷免案的年輕人，他才會到法務部陳情抗議，但田山盛國是騎機車自法務部大門進入大廳內表達訴求，抗議表達訴求地點是機關員工辦公、民眾洽公的出入口，足以妨害公共場所秩序。