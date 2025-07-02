3歲幼女活活被媽媽女友燒死 高院駁回檢察官上訴理由出爐

電子工廠女作業員鄧如惠與游姓女友交往近2年，原同居大溪游女家，後來鬧分手。鄧女懷疑游女移情別戀，前年2月7日早上對女友潑汽油縱火，游女全身90%二至三度燒燙傷、她3歲幼女活活被燒死，桃園地院國民法官庭依恐嚇危害安全、成年人故意對兒童犯殺人罪判鄧女拘役59日、20年徒刑。台灣高等法院認為一審認事用法無違誤，今駁回檢察官上訴。

高院合議庭表示，一審認定鄧如惠（28歲）犯家庭暴力之恐嚇危害安全罪及成年人故意對兒童犯殺人罪，認事、用法及量刑均無違誤或不當之處。

檢察官上訴主張鄧如惠在房屋起火時，伸手拉抱游女（32歲），是為了阻止游女返回3樓救出女兒，原判決此部分認定有誤，且一審量刑時偏採對被告有利的資料，但高院認為檢方所指不足採信，因此駁回。

鄧如惠與游姓女死者曾為情侶，女童則為游女與前男友所生，3人曾於2020年9月至2023年2月7日同居於桃園市大溪區。鄧女與游女交往期間，因游女前男友想探視女兒，鄧女懷疑他們藕斷絲連，起了口角。

怒氣沖沖之下，鄧女到加油站買汽油放在儲藏室，還偷偷潑灑在游姓女童的抱枕上。鄧女被詢問「怎麼有汽油味？」她答「要燒死妳全家、炸掉妳全家」。

前年2月7日上午9點多，游女與女兒還在睡夢中，鄧女欲查看游女手機被發現，2人爭執。鄧女憤怒之餘，取出預先購買的罐裝汽油，朝游女身上與床鋪四周潑灑，隨即以打火機點燃汽油，火勢迅速蔓延，造成母女嚴重燒傷。游女著火後喊叫並衝到一樓浴室沖水自救，但3歲女兒仍在床上哭喊，游女衝回3樓搶救女兒時，遭鄧女環抱、拉手攔阻。

消防人員到場灌救，女童葬身火場，游女的頭部、軀幹、四肢有2至3度燒傷，檢方依殺人、殺人未遂、放火燒燬現供人使用之住宅建築物、恐嚇危害安全等罪起訴鄧女。

桃園地院國民法官庭審理時，鄧如惠坦承犯行，但她主張在LINE傳訊「我要把妳家炸了」僅是開玩笑，沒有恐嚇意圖，也不曾在女童抱枕灑汽油，認為與家庭暴力恐嚇安全罪無關。鄧女也說，游女返回房間要救女兒時，她沒有環抱游女阻擋。