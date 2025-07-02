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婆媳大戰未了！電商女王安晨妤控元祖創辦人誣告 求償300萬結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

元祖食品前少奶奶安晨妤2019年與二少東張劭緯離婚，前婆婆、元祖創辦人張秀琬指控她無故侵入住居且未經同意使用電腦，提告妨害電腦使用罪嫌，安女獲不起訴後反告張女誣告，並求償300萬元，台北地方法院判安晨妤敗訴，張女免賠，可上訴。

安晨妤提告主張，張秀琬2023年2月26日邀請她和子女、她的父母一同用餐，之後再到張女的住處休憩，張女要求她暫時離開，讓張女有機會可以和孫子、孫女互動，她便離開張女的家，直到同日下午3時許才返回，她搭電梯上樓後，是由自己的母親開門讓她入內，而張女已經外出。

安晨妤指出，待張女返家之後，一行人又前往張女友人的住處，期間並沒有發生家中電腦遭人入侵，但張女卻在同年3月2日晚間到警局提告，誣指她侵入住處並未經同意使用電腦，已侵害她的名譽權，請求張女賠償300萬元。

張秀琬則反駁，她對安女提告是刑事訴訟法賦予的權利，並非不法行為，且她被控誣告的刑事部分，已被台灣高等法院撤銷一審判決，改判她無罪。

張秀琬指出，縱使她有不法行為，但是否導致安女名譽受損、有無因果關係，仍要由安女舉證，且本案是因為安女拒不交付孫女才會發生，認為安女也有過失。

張秀琬在刑事案件中指出，因為長時間沒辦法看孫女，才會透過安晨妤父母安排，與安女商談教育問題，當時安女也同意她和小孩好好談，但之後因臨時有約，才會請安女母親在家照料，但安女事後仍進入家中，且她發現家中電腦確實有被動過，才會合理懷疑安女有使用電腦，並沒有誣告犯意。

台北地院認為，根據安晨妤的子女及母親供述，與張秀琬的說詞大致相符，張女主觀上認為安晨妤未經同意進入家中，合理推論安女有使用電腦，並非完全虛構事實而憑空捏造，刑事部分高院也已判決無罪，認為安女無法證明張女有濫用告訴權或誣指犯罪，判決張女免賠。

安晨妤。圖／聯合報系資料照片
安晨妤。圖／聯合報系資料照片

提告 母親 誣告

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