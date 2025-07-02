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歐悅集團執行長涉地面師詐騙案 300萬元交保

中央社／ 彰化2日電

歐悅集團林姓執行長涉勾結詐騙集團，以地面師手法詐騙12人，檢方依加重詐欺取財等罪嫌起訴8人，並聲請續押林男及秘書；彰化地院今天表示，2人分別諭知以300萬、50萬元交保。

彰化地方檢察署去年獲報，歐悅集團林姓執行長涉及地面師手法詐騙，於民國112年1月起，涉嫌勾結詐騙集團，先由詐團以假檢警、假投資等手法詐騙被害人財物，再由他與蔡姓秘書推派3人擔任貸款專員，並由另3人以地政士角色出面，誘騙被害人將房地抵押借款。

檢方表示，被害人實際上未取得借款，反而由詐騙集團成員領光抵押取得的款項，等於對同一名被害人剝2次皮，12人共遭騙新台幣3億7000餘萬元，導致被害人背負龐大債務，甚至有人因此抑鬱而終。

根據檢警調查，林姓執行長共獲取2億2000餘萬元不法所得，為被害人設定的不動產抵押共17件，遍及全國各地；今年2月檢察官向彰化地方法院聲押林姓執行長及蔡姓秘書獲准，並延押1次。

彰化地檢署於6月23日偵結，將林姓執行長等8人依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺取財、加重詐欺得利、使公務員登載不實等罪嫌提起公訴，向法院具體求處林男有期徒刑10年，蔡姓秘書及組織成員等7人分別1年8月至8年不等刑期，並聲請續押林男、蔡女，彰化地院於6月30日開庭審理。

彰化地院今天表示，林男、蔡女均否認參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、使公務員登載不實的犯罪事實，但2人所涉犯行有同案被告及對話紀錄等佐證，足認犯罪嫌疑重大；此案詐欺金額龐大，情節非輕，其涉案部分日後勢必要傳喚相關證人到庭交互詰問，恐有勾串共犯證人之虞。

法官認為，2人雖有羈押原因，但此案經檢察官偵結追加起訴，命令其遵守特定事項應足以擔保日後審理程序進行，因此無羈押必要，分別諭知林男、蔡女以300萬元、50萬元交保，並不得與相關共犯或證人有串證行為，且應暫停經營以林男個人名義從事新的放貸業務行為。

彰化地院。記者簡慧珍／攝影
彰化地院。記者簡慧珍／攝影

彰化 被害人 詐騙集團

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