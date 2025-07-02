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餐敘伸鹹豬手搭女肩腰性騷男判3月 法官：被拒未罷手

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名男子去年底在一家咖啡館內與一名女子相約用餐，餐敘期間，以手搭女子的肩膀及腰部，餐後在該女搭乘其車輛後座時，又違反女子意願摸她臉部等處，多次被拒絕後仍未罷手。男子說，因氣氛愉快、誤會有交往可能，已道歉。法官依違反性騷擾防治法判決該男有期徒刑3月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，該男子去年底某日中午在一家咖啡館與一名女子相約用餐時，於餐敘期間，對一名成年女子多次以手搭女子之肩膀及腰部。

判書書說，餐後該男利用該女搭乘其車輛後座之際，在車內違反女子的意願摸其臉部等處，並要求女子親吻，女子拒絕後離開，並報警處理，案經基隆地檢署檢察官偵查起訴。

男子在法院審理時向法官坦承不諱，並稱因為氣氛愉快、誤會有進一步交往可能，事後已面對錯誤道歉。

法官指該男多次趁機觸摸被害人身體部位，經被害人明確拒絕仍未罷手，顯然缺乏尊重他人身體自主權的觀念，所為非常不可取；因此判決該男有期徒刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

法官說，依性騷擾防治法第25條意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣10萬元以下罰金；利用第2條第2項之權勢或機會而犯之者，加重其刑至二分之一。

餐敘伸鹹豬手搭女肩及腰性騷判3月，男：誤會可交往已道歉。記者游明煌／攝影
餐敘伸鹹豬手搭女肩及腰性騷判3月，男：誤會可交往已道歉。記者游明煌／攝影

咖啡館 基隆 性騷擾

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