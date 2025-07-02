少事法成效遭疑 「孩想陪你長大」批司法院只管表面 讓第一線擦屁股

少年事件處理法2023年修正上路，有偏差行為但未觸法曝險少年由「行政輔導先行」，但成效受質疑。立法院司法及法制委員會今開制度檢討與策進公聽會，「孩想陪妳長大聯盟」總召集人徐妮妮一上台便批評司法院高高在上，只管法制表面，卻讓第一線工作者疲於奔命，國人要的是安全的環境，非事後民事求償。

徐妮妮指實務端與最近數據顯示「理想與現實落差巨大」，現行法制遠遠無法支持這套理想，導致實務端疲於奔命，行政、司法、教育、社政等單位各自為政，橫向聯繫嚴重不足。

「司法院高高在上，只管法制完備與表面」徐妮妮指現場執行的困難與後果都丟給第一線單位去擦屁股，無視人員與專業訓練的匱乏，她請司法院正視實務端的哀鳴。

徐妮妮以一名女同學為例，在轉學前遭受霸凌，卻未見校安通報、霸凌調查啟動，後來霸凌成立的學生竟被評為「品行端正」，當了班級代表去領校長獎，這根本是在受害者傷口上灑鹽。學校對被霸凌學生冷漠，指說「依規定辦理」也沒提供有效的輔導。

兒少除罪已5年，配套還在說諮商、輔導和民事求償，徐妮妮指錢買不回傷害，結果卻難以改變。她說，兒少的社會新聞不算少，推動修法卻如此艱難，大家要的是安全的環境，而不是「事後的求償」。

此外，她也提到矯正署「撐不住了」，但司法院「繼續發球」，如誠正中學一年暴增百人，全國少年收容早已超額，矯治、輔導比例失衡，少年如倉儲物品般被丟入矯校，但法院裁定「無上限」式收容，矯正署還能承接多少少年？

徐妮妮批評司法院只會用「尊重裁定」來推卸責任，忽略掉矯正署已無法承受，最可怕的是不僅止於少年，連成年人也一樣，整個系統崩壞。

剴剴案後引發修法討論，徐妮妮希望三黨能共同討論，機關主管能取得共識，兒少安全不該成為政黨鬥爭的工具。但她說「犯罪人數持平」的說法掩蓋了人口結構變化帶來犯罪率上升的事實，這是誤導公眾的煙霧彈，實際上少年的犯罪率上升、總人數暴增，少年犯罪問題不但沒有改善，反而惡化。

徐妮妮說，少年詐欺、性犯罪快速上升，片面的數據解讀只是掩蓋真相，犯罪的問題不僅沒有減輕，反而因犯罪型態變化而更難防治，相關單位卻沒提有效的因應政策。

台東基督教阿尼色弗兒童之家院長呂立漢也表示，司法單位確實有心的法官、保護官，不分假日、晝夜在關心孩子，當司法長官稱讚他們，那是因為有許多人在努力。呂說，有次在籌建分院時，有街坊老人家說「你們這邊都壞囝仔」，但他回應是他們有「壞父母」，刻板印象對犯過錯的孩子是不公平的。

呂立漢話鋒一轉，他指曾向司法單位的長官反映難處，對方卻回他「已經委託你們，就是你們的事」，但他們並非公權力單位，這種情況並非僅有1次，他「非常非常不舒服」。

立法委員黃國昌表示第一次當立委時拜訪明陽中學，「漏接的孩子」該怎樣救回來？這是整個國家的問題，後來他研究組織犯罪，台灣黑幫與政商集團勾結，當孩子看到政治人物與黑幫稱兄道弟，這傳遞給少年什麼樣的訊息？他認為這個體制正在跟黑幫「搶孩子」，國家資源竟沒辦法替孩子開一條路。許多機關對司法院批判，司法院應聽下去，少年嫌疑犯近年來人數約都在1萬人左右，究竟是修法有問題，還是執行有問題？尤其詐欺案更是頻頻上升。