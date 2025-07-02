吳宗憲指「成少共犯」偵查主體割裂 一味保護將讓少年成黑幫免洗筷

少年事件處理法2023年修正上路，有偏差行為但未觸法曝險少年由「行政輔導先行」，但成效受質疑。立法院司法及法制委員會今開制度檢討與策進公聽會，內政部警政署表示，各地方政府少輔會輔導的曝險少年，近六成同時具有司法繫屬，曝險行為與觸法行為僅一線之隔，建議曝險少年交由具司法強制力的少年法院主責輔導。

司委會召委吳宗憲提醒，「成少共犯」因詐欺、妨害秩序而暴增，但問題在哪？成少共犯有一個很嚴重的問題即「偵查主題割裂」，成年犯是檢察官偵查，少年則是少年法庭，偵查主體割裂會否造成更多偵查不公開資料外洩？或是有的人不能押、有的人要押，結果偵查細節盡為外界知悉？若一味以保護少年為優先，犯罪團體將把孩子當「免洗筷」，用完一批換一批，不殲滅犯罪團體，犯罪團體永遠存在，永遠有「下一批」可吸收，問題難以解決。

遭組織吸收利用從事詐欺、妨害秩序為少年2大犯罪類型，比率從2020年的26.09%上升至2024年的32.59%，「成少共犯」案件成年犯嫌因有檢警共用24小時限制，聲押時需檢具由檢察官訊問的相關共犯具結筆錄，才具證據能力，但少年受限於少年法院有先議權，實務上難以在時限內取得少年筆錄作為成年犯嫌聲押佐證資料。

警政署認為，少事法如有修法空間，建議考量將詐欺、毒品、妨害秩序等常見成少共犯案類，視個案需求先由檢察官先訊問少年犯嫌再護送至少年法院，或參考德國、日本等先進國家作法，由檢察官調查少年犯罪事實後再送少年法院審理，有助防制。

法務部矯正署統計，截至今年6月底，矯正學校在校學生達948人，犯罪類型以詐欺、傷害、毒品、竊盜及妨害秩序罪為主，其中詐欺罪呈上升趨勢，當收容人數迅速上升，對學生日常作息將造成壓力，衍生學生安全管理上的隱憂。矯正學校為執行機關，矯正署尊重少年法院法官的裁量，對於感化教育學生人數逐漸增加，已協調司法院少年及家事廳及各少年法院（庭）及時裁定免除或停止感化教育執行與釋放。

因少事法修正後，少年觸法移送少年法院處理，檢察官不得偵查，也就是當少年觸法，只有少年法院、司法警察有調查權限。法務部認為少事法的立法精神雖強調少年的需保護性，但少年需保護性不應僅限於移送繫屬後的保護性調查，事件調查階段，就應即時阻斷少年持續觸法、阻隔少年遭幫派組織、犯罪集團利用犯罪。

法務部向司法院少年及家事廳建議，少年法院對於少年涉及重大犯罪或集團性犯罪的案件，應比照地檢署建立專責法官機制，與檢警緊密、即時聯繫，提升打擊成少共犯案件的力道，強化對犯罪集團的溯源追緝。

司法院則認為現行少輔會的中央主管機關為警政署刑事警察局，是四級機關，難與各部會協調政策、連結資源，且少年問題多源自家庭，就算少輔會目前實際從事輔導者是專業輔導人員，但實務運作上仍與警政單位（如少年警察隊）共同工作，並由警政機關編列相關預算，常有警察各級長官監督考核，恐有「外行領導內行」窘境。

因警察機關組織員額無社工編制，現行少輔會人力為督導、輔導員，均為一年一聘，流動率及離職率高，司法院建議行政院重新檢視少輔會的主政機關，認為應由具備輔導專業的機關擔任，或由行政院成立專案辦公室，確實保護兒少權益。