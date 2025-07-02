高雄男網約性交易發現未成年反悔 仍挨告獲緩刑
高雄鄭姓男子在包養網站與一女子以1萬元約定性交易，但碰面時發現少女未滿16歲當場反悔；高雄地院認定鄭男仍涉引誘使少年為有對價性交行為未遂罪，判6月、緩刑2年。
高雄地方法院審理時，42歲鄭男稱與少女見面後，經詢問發現對方未滿16歲就當場反悔拒絕，還給新台幣5000元安撫情緒。法官審酌鄭男坦承相約性交易，且與少女及其家屬賠償和解，少女家屬也請求給予緩刑，全案審結後依引誘使少年為有對價性交行為未遂罪，判處有期徒刑6個月、緩刑2年。全案可上訴。
高雄地院刑事簡易庭判決指出，鄭男去年9月間在某包養網站尋找年輕女性，並與一名女子聊天，相約以1萬元性交易，但當鄭男赴約前往高雄一間超商時，發現相約女子外貌青澀，經詢問才發現對方居然未滿16歲，嚇得他立刻反悔；但少女家屬事後發現此事，氣得對鄭男報警提告。
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