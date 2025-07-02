快訊

幕後／國防預算歷年最高 藍高層多次向谷立言說明美方充分知悉

MLB／大谷翔平明星賽前敲30轟史上第4人 開轟助威山本由伸

小S次女Lily畫作被質疑模仿奈良美智？大師親發聲：不要誤會我很開心

高雄男網約性交易發現未成年反悔 仍挨告獲緩刑

中央社／ 高雄2日電

高雄鄭姓男子在包養網站與一女子以1萬元約定性交易，但碰面時發現少女未滿16歲當場反悔；高雄地院認定鄭男仍涉引誘使少年為有對價性交行為未遂罪，判6月、緩刑2年。

高雄地方法院審理時，42歲鄭男稱與少女見面後，經詢問發現對方未滿16歲就當場反悔拒絕，還給新台幣5000元安撫情緒。法官審酌鄭男坦承相約性交易，且與少女及其家屬賠償和解，少女家屬也請求給予緩刑，全案審結後依引誘使少年為有對價性交行為未遂罪，判處有期徒刑6個月、緩刑2年。全案可上訴。

高雄地院刑事簡易庭判決指出，鄭男去年9月間在某包養網站尋找年輕女性，並與一名女子聊天，相約以1萬元性交易，但當鄭男赴約前往高雄一間超商時，發現相約女子外貌青澀，經詢問才發現對方居然未滿16歲，嚇得他立刻反悔；但少女家屬事後發現此事，氣得對鄭男報警提告。

高雄男網約性交易發現未成年反悔，仍挨告獲緩刑。示意圖／翻攝自Pixabay
高雄男網約性交易發現未成年反悔，仍挨告獲緩刑。示意圖／翻攝自Pixabay

包養 性交易 網站

延伸閱讀

影／陳佩琪一早南下高雄殯儀館 見彭振聲妻最後一面

前中士涉持槍恐嚇長官 士院判1年4月緩刑3年

擬訂2周後公祭並火化...彭振聲返高雄為亡妻處理後事

苗栗市13歲少女情懷遭詐 假交友真騙錢損失3000元

相關新聞

婆媳大戰未了！電商女王安晨妤控元祖創辦人誣告 求償300萬結果曝光

元祖食品前少奶奶安晨妤2019年與二少東張劭緯離婚，前婆婆、元祖創辦人張秀琬指控她無故侵入住居且未經同意使用電腦，提告妨...

餐敘伸鹹豬手搭女肩腰性騷男判3月 法官：被拒未罷手

基隆市一名男子去年底在一家咖啡館內與一名女子相約用餐，餐敘期間，以手搭女子的肩膀及腰部，餐後在該女搭乘其車輛後座時，又違...

少事法成效遭疑 「孩想陪你長大」批司法院只管表面 讓第一線擦屁股

少年事件處理法2023年修正上路，有偏差行為但未觸法曝險少年由「行政輔導先行」，但成效受質疑。立法院司法及法制委員會今開...

吳宗憲指「成少共犯」偵查主體割裂 一味保護將讓少年成黑幫免洗筷

少年事件處理法2023年修正上路，有偏差行為但未觸法曝險少年由「行政輔導先行」，但成效受質疑。立法院司法及法制委員會今開...

台中男控越南妻來台落跑訴離 她批夫「每天看A片隨時要嘿咻」

台中市一名男子在前年間與越南籍女子結婚，同年10月在台辦理登記，但男子指控妻子在婚後半年，即不告而別，認為雙方已名存實亡...

學甲舊頭港社區抽水池土地同意書非真跡 南市水利局敗訴

台南市水利局為改善學甲區舊頭港溪社區淹水問題，興建舊頭港社區簡易抽水池及前池等，黃姓地主控訴未經同意搭蓋水利設施占用面積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。