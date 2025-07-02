高雄男網約性交易發現未成年反悔 仍挨告獲緩刑

高雄鄭姓男子在包養網站與一女子以1萬元約定性交易，但碰面時發現少女未滿16歲當場反悔；高雄地院認定鄭男仍涉引誘使少年為有對價性交行為未遂罪，判6月、緩刑2年。

高雄地方法院審理時，42歲鄭男稱與少女見面後，經詢問發現對方未滿16歲就當場反悔拒絕，還給新台幣5000元安撫情緒。法官審酌鄭男坦承相約性交易，且與少女及其家屬賠償和解，少女家屬也請求給予緩刑，全案審結後依引誘使少年為有對價性交行為未遂罪，判處有期徒刑6個月、緩刑2年。全案可上訴。