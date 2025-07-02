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台中男控越南妻來台落跑訴離 她批夫「每天看A片隨時要嘿咻」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名男子在前年間與越南籍女子結婚，同年10月在台辦理登記，但男子指控妻子在婚後半年，即不告而別，認為雙方已名存實亡，請求離婚，但越南妻出庭時則說，嫁到台灣後，丈夫「每天一邊喝酒一邊看A片」、「隨時要求行房」，受不了才跑走，二審判准2人離婚。

台中市一名人夫在去年間向台中法院訴請與越南籍妻子離婚，人夫主張，他與越南籍妻子在2023年3月間在越南結婚，同年10月間在台灣辦妥結婚登記，越南妻子在同年11月來台，與他共同生活，但才同住6個月，妻子即不告而別，且工作內容、工作地點均不讓他知道，要求同居，也被妻子拒絕，因此訴請離婚。

台中地院審理時，越南籍妻子不同意離婚，但強調她不是因為尚未取得身分證，而不願意離婚，而是她與丈夫都沒有錢，想與丈夫趕快賺錢，但丈夫卻每天愛喝酒，她為個工作台離家到台北親友處打工，每月都會給丈夫生活費。

一審審酌，此案越南籍妻子僅離家分居數月、未達一年，分居期間非長，兩造間夫妻感情是否已無法修補，婚姻是否已完全已無回復的可能，駁回丈夫訴請，不准2人離婚。

丈夫不服上訴台中高分院，丈夫主張，他與妻子從2024年5月分居迄今，且妻子還留言給他稱，希望他同意4年後等她取得台灣的身分後，再辦理離婚，願意提供生活費，認為妻子已沒有與他共同生活的意願，婚姻出現破綻，訴請離婚。

越南妻則向二審法官抗辯稱，她與丈夫在台中是做越南米食的生意，她凌晨2時就起床備餐，做到上午10時才休息，但丈夫愛喝酒，一邊喝酒一邊看色情片，還隨時隨地要找她歡愛，多次告知丈夫「要好好工作賺錢」，但丈夫聽不進去，她受不了才離家。

二審審酌，此案丈夫提起離婚訴訟後，越南妻僅返家一次，語音留言或通話不到10次，甚至提出以提供生活費，換取延期離婚取得台灣身分證的條件，加上越南籍妻子不願告知丈夫工作地點、長期生活在外，丈夫離婚心意已決，認定離婚原因可歸責於兩方，婚姻已生破綻，難以恢復，判准2人離婚，仍可上訴。

台中市一名人夫指控越南籍妻子離家不回，訴請離婚，越南妻則指控丈夫每天看色情片，要求歡愛，二審判准離婚。示意圖。圖／AI生成
台中市一名人夫指控越南籍妻子離家不回，訴請離婚，越南妻則指控丈夫每天看色情片，要求歡愛，二審判准離婚。示意圖。圖／AI生成

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丈夫 妻子 離婚

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