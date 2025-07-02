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學甲舊頭港社區抽水池土地同意書非真跡 南市水利局敗訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南水利局為改善學甲區舊頭港溪社區淹水問題，興建舊頭港社區簡易抽水池及前池等，黃姓地主控訴未經同意搭蓋水利設施占用面積約122平方公尺，該局稱請託地方耆老取得同意書才施工，但同意書經鑑定並非黃筆跡而敗訴，台南地院判該局應拆除地上物返還土地。

黃男主張，2018年3月間因分割繼承，取得當地3筆地號所有權，現為土地所有權人。惟水利局未經同意，擅自在土地上搭蓋水利機房供電設施、水泥鋪面及水利閘門等設施，經佳里地政事務所5月土地複丈，3地號共計遭占用122.25平方公尺。

他表示，相關地上物是該局辦理「學甲區舊頭港社區部落防護工程」所搭建，該工程於2019年7月19日開工迄今，無權占有土地。他提告請求拆除地上物外，並以該土地申報地價年息10％計算，求償土地租金合計1萬6708元。

水利局指出，該地上物是辦理工程所搭建的舊頭港社區簡易抽水池及前池。該工程於2019年7月19日開工，2021年1月7日完工，開工前曾辦理地方說明會，並請託地方耆老協助取得工程範圍內土地使用同意書後才開始施工。

水利局表示，該局有取得黃男簽署土地使用同意書，並非無權占用。該局強調，地上物有防洪的作用，不希望拆除，希望可以向黃男洽購。

台南地院合議庭表示，水利局辯稱有取得原告同意後才開始施工等語，並提出同意書為證，但黃男否認該同意書是他簽署。經法務部調查局鑑識科學處筆跡鑑定結果，該同意書並非其筆跡，自不能作為證明黃男同意該局無償使用土地證據。

合議庭審酌，該土地附近生活機能及商業繁榮程度不高，惟交通尚屬便利及水利局可受利益程度等情，認以申報地價年息5％為標準，計算相當於土地租金不當得利數額，較為適當，因此，黃男得請求不當得利為8031元，可上訴。

台南學甲區舊頭港社區部落防護工程已於2021年1月7日完工。圖／台南市政府水利局提供
台南學甲區舊頭港社區部落防護工程已於2021年1月7日完工。圖／台南市政府水利局提供

台南 提告 水利局

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