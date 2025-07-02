高雄男怕被跟蹤竟沿路丟鐵釘 險害路過車輛破胎失控

高雄市53歲陳姓男子因長期懷疑遭他人跟蹤，出現被害妄想症狀，竟然隨身攜帶鐵釘，騎車時沿路向後丟擲，險些造成後方車輛輪胎被刺破、失控，但他的行為因不只一次發生，多次被附近民眾目擊撒鐵釘，陳男遭逮後被依妨害公眾往來安全罪法辦，判刑4個月有期徒刑。

判決書指出，陳姓男子有被害妄想症狀，因懷疑遭他人長期跟蹤，為了不要讓其他人車靠近自己，去年5月30日下午竟然直接在小港區沿海二路上，騎著機車從腰包內拿出好幾根鐵釘，向著道路上丟擲鐵釘，刺破來往車輛輪胎，險些造成其他行駛中車輛失控。

沒想到事隔數個月，10月6日下午他又故技重施，一樣行駛在沿海二路上時，從腰包中取出數根鐵釘丟擲在車道上，導致其他民眾的危險，他的行為全被附近民眾目擊，還當場錄影蒐證，發現都是陳男所為，因此去年10月20日將他以現行犯逮捕。

附近機車行老闆證稱，去年5月之後陸續有客人把爆胎的機車牽到店裡維修，他發現這些受害機車全是被鐵釘刺破輪胎，而且拔出來的釘子都是同一種款式，當時便懷疑有人故意在路上丟鐵釘，後來也目擊有一名騎機車的男子在路上丟玻璃瓶。