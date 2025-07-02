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中州科大退場前拚招生 移民署秘書收禮品不算貪汙今無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

中州科技大學在2019年大舉招收境外生，發出139張烏干達入學許可，希望挽救校方經營問題，但因人數太多無法一次入境，校方柴姓學務長認為移民署黃姓秘書有化解僵局能力，陸續送出茶葉、洋酒及萬寶龍名筆，檢方認定涉貪汙起訴，一審認無證據證明黃有詐欺，判無罪，二審今駁回上訴，維持一審無罪認定。

檢方調查，中州科技大學（2023年8月停辦）因少子化等問題面臨倒閉危機，該校柴姓學務長為充實財源、學生人數，2019年7月間前往烏干達共和國舉辦「招生」說明會，發出139張入學許可。

烏干達台北聯絡代表處認為數量過多，不願採一般視訊面試方式，發給學生入境許可，柴姓學務長招生陷入僵局，2019年7月間，透過校方牽線，結識移民署黃姓秘書，因柴認為黃有解決僵局能力，以動用校方公關費方式，陸續送上20瓶威士忌洋酒、萬寶龍限量名筆、茶葉等物品，由黃協助疏通。

檢方認定，黃男在移民署任職多年，有一定社會歷練，明知素不相識的柴積極會面示好，一定是與烏干達籍留學生入境我國之簽證有關，但黃明知知核發外籍學生入境簽證，不是移民署業務，非透過民代出面關說、施壓等，即可改變結果，但黃仍製造自己有解決問題假象，與柴聯繫，詐取財物，涉犯詐欺、貪汙等罪起訴。

彰化地院審理時，黃男辯稱，有明確告知柴，外籍留學生簽證事務，非移民署權限，僅代為聯絡民代；柴男雖在警詢、偵查是證稱，若知道黃沒有辦法，就不會贈送禮物，也說覺得被黃騙了，但審理時，柴男改口，稱從沒期待被告能真正解決簽證問題、認識很多人都會徵詢意見。

法官指出，根據相關訊息記錄顯示，黃曾傳訊給柴「發外國人簽證是外交部職權，所以建議找陳局長幫忙」，以及同日柴要求黃幫忙詢問，能否在第三國辦理等問題，認定柴確實知悉黃無權辦理簽證問題，而是請求黃幫忙詢問以上問題。

法官審理，無證據顯示柴男有誤信黃有權限可解決學簽證問題，或黃有使用詐術，判黃無罪。

移民署黃姓秘書收取中州大學柴姓學務長洋酒、名筆、茶葉等物品，涉嫌貪汙，二審今宣判。圖／本報系資料照
移民署黃姓秘書收取中州大學柴姓學務長洋酒、名筆、茶葉等物品，涉嫌貪汙，二審今宣判。圖／本報系資料照

中州科技大學 烏干達 移民署 簽證 貪汙

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