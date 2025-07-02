台中國立職校驚傳偷拍 女學生如廁門縫竟伸出手機鏡頭

台中胡姓廚師是某國立職校營養午餐廠商，明知校園內高中生未成年，卻趁中午到校時躲在廁所內偷拍女學生上廁所，對方目睹門縫伸出手機鏡頭嚇得尖叫，胡當場遭逮；法院審酌胡認罪、已賠償和解，減刑後依兒童性剝削防制條例判他3年10月，可上訴。

檢警調查，胡男2024年9月11日中午12點多躲在校園內的性別友善廁所內，趁1名女同學無防備下，違反她意願從將手機伸入門縫其下體，因女學生當下驚覺遇害立即通知學校教官，校方、警方當場扣得胡作案手機、影像。

台中地院審理時，胡男坦承不諱，被害女學生也指證歷歷，也有扣案手機、偷拍照片等可佐；法院指出，胡趁女學生上廁所偷拍，利用其毫無知悉無法表達反對下所為，已剝奪其「同意被拍性影像與否」的選擇自由，自屬違反其意願。

法院審酌，胡犯後已經和少女和解、賠償，且其犯行相對使用暴力、脅迫等段強度較低，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。