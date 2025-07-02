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嘉義砂石車司機疑惡意開車路殺小黑狗 判刑3月、併科罰20萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義張姓砂石車司機張姓男子去年10月間涉嫌輾過路旁小黑狗，被控違反動保法起訴，張男辯稱因為要拿吃炒麵車頭失控、吃藥暈眩，法官不採納他的說法，依犯動物保護法之宰殺動物罪，處有期徒刑3月，併科罰金20萬元。可上訴。

去年10月13日上午有輛砂石車行經嘉義永欽二號橋旁防汛道路時，刻意開車撞向路旁小黑狗，小黑狗遭輾過慘死，民宅監視畫面拍錄下整個過程令人怵目驚心，網友痛批司機「真可惡！」、「那個司機根本就是故意轉彎就是要殺狗」。

警方找到63歲張男到案說明，張男否認犯行，對於為何將行駛方向朝向小黑狗前後說詞不一，先稱說拿早餐，又稱吃藥昏眩。檢警調查早餐是炒麵，難以想像如何在駕駛車輛同時吃炒麵，且吃藥部分，張男稱是動保處人員提醒才想到可能是吃藥昏眩等語。加上又有監視畫面佐證，顯係故意轉向衝撞小黑狗。檢方依涉違反動物保護法提起公訴。

法院審理時，張男仍然矢口否認輾斃小黑狗，辯稱沒有看見小黑狗，因為要拿放在右後方架子上的炒麵吃時，方向盤沒有握緊，車子才會偏離；當天早上空腹吃藥，可能是這樣才發生暈眩。

法官勘驗監視畫面，張男行駛中犬隻出現，即朝犬隻方向向左偏轉，犬隻朝左方（車輛右方）躲避後，車輛竟又朝躲避方向駛去並輾過，顯見係刻意衝撞並輾壓。

張男辯稱要拿右後方炒麵，因方向盤沒有握緊車子偏離；但法官審理如果頭與身體往右偏轉，握在方向盤上的左手依慣性也會向右移動，方向盤即會以順時鐘方向轉動，並使車輛向右偏移，但勘驗結果，車輛是先朝左側偏移後，再朝右側偏移。

法官審酌，被告刻意輾壓犬隻致死，漠視動物保護法尊重動物生命、保護動物概念，始終否認犯行，量處犯動物保護法宰殺動物罪，處有期徒刑3月，併科罰金20萬元，有期徒刑得易科罰金、易服勞役，以1千元折算1日。

監視畫面中砂石車疑意轉向路旁小黑狗。圖／本報資料照片
監視畫面中砂石車疑意轉向路旁小黑狗。圖／本報資料照片
監視畫面中小黑狗已避無可避慘遭中砂石車輾斃。圖／本報資料照片
監視畫面中小黑狗已避無可避慘遭中砂石車輾斃。圖／本報資料照片

動保法 動物 吃藥 炒麵

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