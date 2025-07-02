前中士涉持槍恐嚇長官 士院判1年4月緩刑3年
前陸軍關渡指揮部魏姓中士認為林姓上士疑毀損其畫具，涉嫌持步槍恐嚇林男。士院認為，雙方達成和解並賠償，日前依陸海空軍刑法判處魏男有期徒刑1年4月，緩刑3年，可上訴。
士林地方法院判決指出，民國113年4月間，林男認為魏男內務凌亂，指示同袍將魏男個人物品裝入袋，移至其他寢室暫放。
魏男於113年5月間返營後，發現其畫具遭毀損，遂以保養槍枝為由取得步槍與彈匣，並持槍朝著林男方向前進，途中將實彈上膛，槍托架於肩窩，瞄準林男質問畫具損壞一事，經其他同袍勸阻後作罷。案發後，魏男已被停役。
士林地院認為，魏男行為嚴重危害軍紀，減損部隊領導威信，審酌其犯後坦承犯行，且與林男達成和解，賠償精神慰撫金新台幣105萬元並全數給付，獲得諒解，依違反陸海空軍刑法對長官恐嚇罪，量處有期徒刑1年4月，緩刑3年，期間付保護管束，並須提供義務勞務120小時，本件可上訴。
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