剴剴案移審高院 劉氏姊妹續押

「剴剴案」保母劉彩萱一審判無期徒刑褫奪公權終身，她認為刑度太重，提上訴。圖／聯合報系資料照片 保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死一歲十個月大男童「剴剴」，被依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪各判處無期徒刑、十八年徒刑，兩人上訴，剴剴外婆也請求檢方上訴；台灣高等法院昨天下午開接押庭，法官裁定劉彩萱、劉若琳姊妹繼續羈押。

台北地檢署起訴指出，劉彩萱二○二三年八月與剴剴的外婆簽署托育委約書，全天照護剴剴，但自九月一日至十二月二十三日以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢及頭部將剴剴身體對折，用口罩、保利龍遮蓋眼睛後，用膠帶將剴剴綁附在椅腳。

劉若琳曾見剴剴遭綁住雙手、雙腳放置於水桶，因掙扎踢翻水桶嘗試掙脫，將剴剴綑綁固定再塞回水桶內，還長時間讓剴剴裸體躺在地上、雙腳抬高跨在門上，不得變換姿勢。

劉彩萱、劉若琳重複使用爬滿蟑螂的紙杯盛裝廚餘、絞碎燒焦物餵食剴剴，不幫剴剴穿衣，致剴剴營養不良、感染肺炎。二○二三年十二月二十三日晚間，剴剴嘔吐、手腳冰冷，劉彩萱翌日將剴剴送醫，剴剴仍因低血容性休克死亡。

檢察官指控劉彩萱、劉若琳共犯凌虐兒童妨害身心發展致死、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死、成年人故意傷害兒童致死三罪，對劉彩萱求處無期徒刑、對劉若琳求刑十八年。

國民法官法庭密集開庭十天，多名專家鑑定人到庭證述，證詞迫使劉彩萱認罪，五月十三日合議庭從重處斷，依照檢方意見判刑。檢辯雙方均提上訴，因剴剴外婆請求上訴，檢察官以量刑過輕提上訴，劉彩萱、劉若琳姊妹認為刑度太重。