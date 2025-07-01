有嘴炮沒約炮？已婚檢察官傳性暗示訊息 北檢審議會警告處分

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官李頲翰，上月遭匿名檢舉違反檢察官倫理規範。台北地檢署行政調查認定，已婚的李頲翰用line通訊軟體傳送「性暗示」訊息給女子，今召開檢察官職務評定審議會，認定確有違失行為，依法官法警告處分。

北檢今日召開職務評定審議會認定，李頲翰身為檢察官，本應謹言慎行，致力於維護其職位榮譽及尊嚴，卻傳送不當訊息予女子，其行為足以引起客觀第三人對於檢察官職位榮譽及尊嚴之疑慮，而有違反檢察官倫理規範第5條情事，確有違失行為，應予行政監督處分，爰依法官法第95條第2款予被檢舉人警告處分。

北檢今晚公布調查行政調查時序及調查結果，今年6月19日收受法務部檢察司書函轉交下匿名檢舉人信件，李頲翰遭檢舉網路交友疑有不當言詞，6月20日分案行政調查釐清事實，查明有無違反檢察官倫理規範等情事，6月24日再收受同一來源電子郵件匿名檢舉人信件，併案處理。

北檢指出，6月23日通知李頲翰於6月25日訪談，李頲翰24日提出他和女子的LINE對話紀錄供調查，25日完成行政調查。李頲翰今年2月初，經由交友軟體結識真實身分不明女子，2人在4月26日、4月29日、4月30日用line訊息對話，此對話客觀上足使瀏覽之人認為李頲翰於婚姻存續中，對女子為「性暗示」訊息。

檢察官倫理規範第5條定有明文「檢察官應廉潔自持，謹言慎行，致力於維護其職位榮譽及尊嚴，不得利用其職務或名銜，為自己或第三人謀取不當財物、利益」。