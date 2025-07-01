法官突宣布索賄案將辯論終結 郭信良律師質疑「司法遭政治力介入」

台南市前議長郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，一審判刑13年，台南高分院昨天開庭時宣布準備程序結束，將於7月10日進行辯論終結；郭信良辯護律師團今天抨擊此為「司法突襲」，嚴重剝奪被告辯護權，令人高度質疑司法遭政治力介入。

郭信良律師團指出，本案自始即被外界視為「政治打壓」的案件，昨日庭訊中，辯護律師團多次向法官提出傳喚重要證人及調查有利證據之聲請，包括傳喚相關公務人員、廖姓、高姓、蔡姓等知情人士，以期能釐清案情真相，法官對於律師團的聲請卻置之不理，未予採納或調查。

針對郭信良議員所涉佃西重劃案件，有關證人的證詞明顯矛盾不一，但法官並未在準備程序中深入釐清這些矛盾；6月30日於法院開庭審理時，法官更突襲式宣布終結準備程序，並將於7月10日直接進入審理辯論終結程序。

郭信良律師團嚴正指出，法院原先預定安排7月10日、8月14日的審理庭期，如果要提出調查證據的聲請，可以再行提出，如今卻突然取消8月14日的庭期，7月10日即進行辯論終結；更令人費解的是，準備程序終結距離審理辯論終結日竟不到10天。

此等「突襲性宣告」 完全違背正常訴訟程序，強行十天後要辯結，嚴重壓縮辯護團隊的準備時間，形同剝奪被告充分辯護權利；郭信良在庭上曾表達希望法官不受外界政治力影響，法官當時雖「笑而不置可否」，隨後卻直接做出此等異常舉措，導致外界對於法官是否預設立場產生高度疑慮。

面對此明顯不公不義之程序，律師團嚴正表示，法院此舉已嚴重「違背司法正義原則」，並強化了外界對此案「政治力介入」，導致「司法不公平」的疑慮。

為捍衛被告權利及司法程序正義，律師團將不排除於7月10日之辯論庭上，當庭明確向法庭表示「拒絕辯論」，以堅決抵抗不公程序，因為辯護團隊認為在缺乏充分時間準備和證據未經調查的情況下進行辯論，是對被告辯護權的踐踏。

對於法院終結準備程序，強行十天後要辯結，律師團已啟動應對機制，將研議聲請法官迴避，也不排除聲請法庭直播，以昭公信，捍衛司法公正；並呼籲社會各界持續關注此案，共同監督司法，確保我國的司法獨立與公正不受政治干預。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵認為，法官有訴訟指揮權，對於律師團聲請要傳喚的證人或要調查的證據，可以依據與案件關聯性，決定是否要傳喚或調查，這都是法官的裁量權；如果法官取消預先安排的審理庭期，也是屬於法官的指揮權。

黃睦涵表示，如果案件繁雜，律師團需要更多時間準備7月10日的審理辯論終結程序，可以聲請延後開庭；如果法官一律不允許，就必須在判決中解釋為何不傳喚證人、為何不調查證據的原因，否則就可能被質疑應調查而未調查、枉法裁判，將成為律師團上訴第三審的理由。