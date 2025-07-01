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坦承一再當車手而沒能力償還詐騙款 男被判處徒刑2年10月
彰化縣徐姓男子一再當詐騙集團車手，去年先後向3名被害人拿取「投資款」合計556萬元，庭訊時稱沒能力調解償還。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，三案應執行有期徒刑2年10月，併科罰金10萬元。可上訴。
判決書指出，廖男加入詐團，詐團年籍姓別不詳的成員暱稱「陳文斌老師」、「賴美琳」、「鴻元營業員」、「產業總司令賴建承」、「政哲」分別扮演飆股老師、投資公司人員、理財專員，詐騙被害人面交現金投資股票，由暱稱「王大爺」的不詳詐團成員指示廖男當車手，交給姓名年籍不詳的收水手。
彰化地院審酌，廖男犯後坦認犯行，3名被害人受損金額分別高達350萬元、150萬元、56萬元，廖男表示沒能力調解，可認3名被害人損害均未受填補，再併考量廖男先前當車手收取20萬元、50萬元、92萬元時經判處徒刑的刑度分為1年4月至1年8月，兼衡他的教育程度、收入、家庭、須扶養照顧祖父母等一切情狀，這次量處如主文所示之刑。
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