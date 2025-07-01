快訊

轎車疑故障卡平交道 台鐵後壁至新營站部分列車受影響

得知彭振聲喪妻震驚不已 柯文哲深感抱歉 ：因為我 讓大家受苦了

北市松山死亡車禍！民間救護車鳴笛過紅燈 路口撞死機車騎士

聽新聞
0:00 / 0:00

坦承一再當車手而沒能力償還詐騙款 男被判處徒刑2年10月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣徐姓男子一再當詐騙集團車手，去年先後向3名被害人拿取「投資款」合計556萬元，庭訊時稱沒能力調解償還。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，三案應執行有期徒刑2年10月，併科罰金10萬元。可上訴。

判決書指出，廖男加入詐團，詐團年籍姓別不詳的成員暱稱「陳文斌老師」、「賴美琳」、「鴻元營業員」、「產業總司令賴建承」、「政哲」分別扮演飆股老師、投資公司人員、理財專員，詐騙被害人面交現金投資股票，由暱稱「王大爺」的不詳詐團成員指示廖男當車手，交給姓名年籍不詳的收水手。

彰化地院審酌，廖男犯後坦認犯行，3名被害人受損金額分別高達350萬元、150萬元、56萬元，廖男表示沒能力調解，可認3名被害人損害均未受填補，再併考量廖男先前當車手收取20萬元、50萬元、92萬元時經判處徒刑的刑度分為1年4月至1年8月，兼衡他的教育程度、收入、家庭、須扶養照顧祖父母等一切情狀，這次量處如主文所示之刑。

彰化地方法院判處一再當詐團車手的徐姓男子，應執行徒刑2年10月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處一再當詐團車手的徐姓男子，應執行徒刑2年10月。記者簡慧珍／攝影

詐騙集團 彰化

延伸閱讀

出售友人帳戶、盜刷信用卡還當取款車手 男遭判刑2年2月

正妹網紅仙塔律師翻車 同業揭「高價包養手法」：詐團可割可棄的一環

網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢交保70萬 曾自嘲會被關

網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢洩密 北檢訊後以70萬元交保

相關新聞

獨／金錢豹酒女撞死人昨假釋 死者姊：願她經得起改過自新的磨難

金錢豹女服務生顏子娠7年前酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，被判刑9年8月確定，顏女今年聲請假釋，台中高分院在上月26日裁准，顏女...

法官突宣布索賄案將辯論終結 郭信良律師質疑「司法遭政治力介入」

台南市前議長郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，一審判刑13年，台南高分院昨天開庭時宣布準備程序結束，將...

虐死剴剴保母劉彩萱、劉若琳移審高院 有逃亡可能2人皆續押

1歲10個月大的男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，台北地院國民法官庭依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，判劉若琳18年徒刑...

坦承一再當車手而沒能力償還詐騙款 男被判處徒刑2年10月

彰化縣徐姓男子一再當詐騙集團車手，去年先後向3名被害人拿取「投資款」合計556萬元，庭訊時稱沒能力調解償還。彰化地方法院...

前科累累七旬男專騙獨老裝電話控制器詐財 被加重判刑理由曝

彰化縣70多歲廖姓男子假冒電信公司技術人員，專找獨居老人遊說裝設長途電話控制器，得款合計1萬2800元，3名獨居老人的子...

黑貓女司機殺人遭羈押 車內髒亂作嘔畫面曝光

擔任黑貓宅急便物流司機的36歲徐姓女子，疑因不滿41歲陳姓男同事在群組指稱她衛生習慣不佳，加上工作分配問題埋下殺機。昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。