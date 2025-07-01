獨／金錢豹酒女撞死人昨假釋 死者姊：願她經得起改過自新的磨難

金錢豹女服務生顏子娠7年前酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，被判刑9年8月確定，顏女今年聲請假釋，台中高分院在上月26日裁准，顏女在昨天已從台中女監出監，今早向台中地檢署完成報到，未來需按時向觀護人報到。死者胞姐陳昱芳說，不在意顏女是否出監，但若她想告知近況，她的信箱都在，也願她「經得起改過自新的磨難」。

死者胞姐陳昱芳說，目前狀況處於被動，若顏女出監後，願意分享近況，「我信箱都在」，但不在意她何時出監，希望她人生經得起人生改過自新的磨難，對於顏女出監，暫時沒有其他話想對她說。

台中高分院在上月26日裁定，顏女聲請假釋的理由正當，裁定顏女假釋，假釋期間付保護管束。

台中女監表示，無法針對個別受刑人狀況表示意見，但法界人士表示，女監依照監獄行刑法規定，預定收到裁定後，24小時就需釋放。

據了解，台中女監在昨天已收到台中高分院的裁定書，釋放顏女，顏女在今天上午已向台中地檢署報到，未來需定時向觀護人報到，遵守相關規範，也不可任意離開執行保護管束的地點，否則有可能假釋遭撤銷。

金錢豹女服務生顏子娠在2017年11月14日涉吸毒、酒駕賓士車，當日凌晨1時許，顏女在台中市西屯區台灣大道、西屯路口，撞死烘焙師陳育邦，二審判刑9年6月定讞，民事另賠償1068萬，當時顏子娠車內還有2名友人，但法官認為車內乘客與顏女撞死人無因果關係，免負賠償責任。

死者胞姊陳昱芳事後與顏通書信，也會將信件發布在弟弟烘焙坊的臉書，紀錄此事、描述被害人家屬心境，陳在今年6月1日凌晨貼文，顏今年已申請假釋，她與父母都不會原諒她，但因聲請強制執行時限已超過5年，她父親認為「時效過了就算了」，決定放棄。

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