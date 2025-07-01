快訊

轎車疑故障卡平交道 台鐵後壁至新營站部分列車受影響

得知彭振聲喪妻震驚不已 柯文哲深感抱歉 ：因為我 讓大家受苦了

北市松山死亡車禍！民間救護車鳴笛過紅燈 路口撞死機車騎士

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／金錢豹酒女撞死人昨假釋 死者姊：願她經得起改過自新的磨難

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

金錢豹女服務生顏子娠7年前酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，被判刑9年8月確定，顏女今年聲請假釋，台中高分院在上月26日裁准，顏女在昨天已從台中女監出監，今早向台中地檢署完成報到，未來需按時向觀護人報到。死者胞姐陳昱芳說，不在意顏女是否出監，但若她想告知近況，她的信箱都在，也願她「經得起改過自新的磨難」。

死者胞姐陳昱芳說，目前狀況處於被動，若顏女出監後，願意分享近況，「我信箱都在」，但不在意她何時出監，希望她人生經得起人生改過自新的磨難，對於顏女出監，暫時沒有其他話想對她說。

台中高分院在上月26日裁定，顏女聲請假釋的理由正當，裁定顏女假釋，假釋期間付保護管束。

台中女監表示，無法針對個別受刑人狀況表示意見，但法界人士表示，女監依照監獄行刑法規定，預定收到裁定後，24小時就需釋放。

據了解，台中女監在昨天已收到台中高分院的裁定書，釋放顏女，顏女在今天上午已向台中地檢署報到，未來需定時向觀護人報到，遵守相關規範，也不可任意離開執行保護管束的地點，否則有可能假釋遭撤銷。

金錢豹女服務生顏子娠在2017年11月14日涉吸毒酒駕賓士車，當日凌晨1時許，顏女在台中市西屯區台灣大道、西屯路口，撞死烘焙師陳育邦，二審判刑9年6月定讞，民事另賠償1068萬，當時顏子娠車內還有2名友人，但法官認為車內乘客與顏女撞死人無因果關係，免負賠償責任。

死者胞姊陳昱芳事後與顏通書信，也會將信件發布在弟弟烘焙坊的臉書，紀錄此事、描述被害人家屬心境，陳在今年6月1日凌晨貼文，顏今年已申請假釋，她與父母都不會原諒她，但因聲請強制執行時限已超過5年，她父親認為「時效過了就算了」，決定放棄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕受害者家屬陳昱芳。圖／本報資料照
酒駕受害者家屬陳昱芳。圖／本報資料照
金錢豹女服務生顏子娠在2017年底酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，今年申請假釋，上月底獲法院裁准，顏女今已向地檢署報到。圖／本報資料照片
金錢豹女服務生顏子娠在2017年底酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，今年申請假釋，上月底獲法院裁准，顏女今已向地檢署報到。圖／本報資料照片

金錢豹 酒駕 毒駕 吸毒 假釋

延伸閱讀

撞死烘焙師...家屬「願放生路」 金錢豹酒女近日將釋放

嘉義米商10年前盗賣公糧入獄已假釋 仍要繳還百萬營業稅

高雄空軍飛訓部軍卡突轉彎撞死人 中士涉過失致死遭送辦

吃定了？販毒假釋男酒駕屢犯 法官兩度免刑：再關6年太殘酷

相關新聞

獨／金錢豹酒女撞死人昨假釋 死者姊：願她經得起改過自新的磨難

金錢豹女服務生顏子娠7年前酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，被判刑9年8月確定，顏女今年聲請假釋，台中高分院在上月26日裁准，顏女...

法官突宣布索賄案將辯論終結 郭信良律師質疑「司法遭政治力介入」

台南市前議長郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，一審判刑13年，台南高分院昨天開庭時宣布準備程序結束，將...

虐死剴剴保母劉彩萱、劉若琳移審高院 有逃亡可能2人皆續押

1歲10個月大的男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，台北地院國民法官庭依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，判劉若琳18年徒刑...

坦承一再當車手而沒能力償還詐騙款 男被判處徒刑2年10月

彰化縣徐姓男子一再當詐騙集團車手，去年先後向3名被害人拿取「投資款」合計556萬元，庭訊時稱沒能力調解償還。彰化地方法院...

前科累累七旬男專騙獨老裝電話控制器詐財 被加重判刑理由曝

彰化縣70多歲廖姓男子假冒電信公司技術人員，專找獨居老人遊說裝設長途電話控制器，得款合計1萬2800元，3名獨居老人的子...

黑貓女司機殺人遭羈押 車內髒亂作嘔畫面曝光

擔任黑貓宅急便物流司機的36歲徐姓女子，疑因不滿41歲陳姓男同事在群組指稱她衛生習慣不佳，加上工作分配問題埋下殺機。昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。