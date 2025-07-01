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前科累累七旬男專騙獨老裝電話控制器詐財 被加重判刑理由曝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣70多歲廖姓男子假冒電信公司技術人員，專找獨居老人遊說裝設長途電話控制器，得款合計1萬2800元，3名獨居老人的子女驚覺父母上當而報警，廖男被函送偵辦。彰化地方法院審結，各依乘機詐欺取財罪、詐欺取財兩罪，應執行有期徒刑3年2月。可上訴。

判決書指出，廖男前年和去年到鹿港地區，假冒中華電話、電信總公司技術人員家戶拜訪，若發現是獨居老人，即佯稱被派來檢查電話線路，檢查完後稱需裝設長途電話控制器的電訊設備，通話時才會大聲，有3名長者信以為真，其中兩人分別支付3200元、4800元，其中一名長者說身上錢不夠，廖男即稱可給優惠降價3200元。

獨居老人的子女回家發現父母被騙即報警，警方循線逮捕廖男，詢問後函送偵辦。廖男坦承到各被害人的住家裝設電訊設備，但矢口否認有任何乘機詐欺取財、詐欺取財等犯行，辯稱「從頭到尾我進去推銷長途電話控制器時，我說我是一般做電話的來推銷，不是中華電信，對方聽完後同意，我才裝設，我東西賣給對方，對方也願意購買，沒有藉機訛詐或詐欺。」

彰化地院觀察廖男詐欺犯罪史，鎖定的被害對象不外智識程度不高甚至失智的獨居老人，具有驚人的高度專一特性，且廖男長年來歷有詐欺、恐嚇得罪、加重強制性交等犯罪科刑紀錄，劣跡班班。

彰化地院審酌廖男雖年逾70歲，能書寫和詐騙長者，仍有工作能力卻不思以正當方式獲取金錢，安裝成本不過590元的長途電話控制器卻收取高額費用，除侵害被害人財產法益，這樣的案例更令在外工作的青壯勞動晚輩難以安心，廖男矢口否認犯行，雖當庭繳回犯罪所得，但需長者及其子女到地檢署領回，廖男態度不算良好，再者他的詐欺犯案手法高度類似，不宜再量處低於相似案情之前案之刑，犯案所得不算高，惟法益侵害的外溢現象顯著，且殊有特別預防需求等事項，宜大幅度節制恤刑比例，判處應執行刑如主文所示。

彰化縣七旬廖姓男子專挑獨居長者詐欺，被判處應執行月期徒刑3年2月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣七旬廖姓男子專挑獨居長者詐欺，被判處應執行月期徒刑3年2月。記者簡慧珍／攝影

詐欺 獨居老人

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