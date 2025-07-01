偷吃沒擦乾淨？人妻出軌猛男狂傳訊 荒淫情話曝光全成鐵證

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名人妻與男子外遇，互稱「寶貝」、「老婆」，除了拍攝臉貼臉的親密照片外，還在發生性行為後，討論歡愛時的感覺，甚至人妻還誇獎小王「很猛、被你〇翻」等語，法官認定人妻丈夫提供的對話截圖，證明人妻與小王有逾越一般兩性交往，判人王得賠15萬元。

判決指出，台中市一名人夫指控，妻子與另名男子外遇，互稱「寶貝」、「老婆」，在2023年5月至2024年9月間，有互相傳送曖昧對話、拍攝親密照片、出遊，發生性行為，嚴重侵害其配偶權，僅向小王求償70萬元，但未對妻子求償。

台中地院審理時，小王僅承認有與人妻互稱「寶貝」、「老婆」稱呼，也有拍攝照片，但照片不算親密照片，另外也主張配偶權不是憲法、法律保障權利，應保障性自主權等語。

人夫在案件審理時，提出妻子與小王的對話截圖，其中有妻子與小王歡愛後的對話，「妳叫的時候高潮嗎」、「很大聲，難怪你說不能在你家，太浪了」、「你很猛，一直〇，被你〇翻」等語，認定小王與人妻有發生逾越一般兩性交往性行為，審酌雙方社會地位、財力後，判小王得賠15萬元，仍可上訴。

台中市一名人妻出軌男子，歡愛後還討論留下對話記錄，人夫據此提告，台中地院判小王要賠15萬元。示意圖／AI生成
台中市一名人妻出軌男子，歡愛後還討論留下對話記錄，人夫據此提告，台中地院判小王要賠15萬元。示意圖／AI生成

配偶 小王 妻子 外遇

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