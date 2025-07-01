快訊

轎車疑故障卡平交道 台鐵後壁至新營站部分列車受影響

得知彭振聲喪妻震驚不已 柯文哲深感抱歉 ：因為我 讓大家受苦了

北市松山死亡車禍！民間救護車鳴笛過紅燈 路口撞死機車騎士

出售友人帳戶、盜刷信用卡還當取款車手 男遭判刑2年2月

中央社／ 彰化1日電

逮捕示意圖。圖／AI生成
逮捕示意圖。圖／AI生成

陳姓男子出售友人帳戶給詐騙集團盜刷繼父信用卡，又當詐騙取款車手，多名被害人報警後，遭警循線逮捕；彰化地院依洗錢、詐欺取財等罪，定應執行2年2月刑期。

彰化地方法院今天公布判決書，陳男於民國111年期間，以新台幣5萬元出售友人郵局提款卡及密碼給詐騙集團，詐團假冒汽車旅館業者向一名被害人佯稱刷卡重複扣款，須匯款至指定帳戶才可取消，因而詐取5萬餘元，被害人事後驚覺受騙報警。

另外，陳男因缺錢花用，持繼父信用卡至珠寶店，買金項鍊盜刷7萬餘元，繼父接獲銀行致電通知未開卡的信用卡有刷卡紀錄，報警後得知繼子行徑。

判決書指出，陳男去年加入詐騙集團擔任取款車手，並以當日提領金額0.5%作為報酬；詐團成員分別以帳戶遭凍結、無法下單演唱會門票等理由，要求2名被害人依指示操作匯款，騙走12萬餘元，陳男因此獲得3000元報酬。

法官認為，陳男不顧帳戶可能遭他人用作犯罪工具，嚴重破壞社會治安及有礙金融秩序，讓詐團成員順利取得友人帳戶，增加司法單位追緝困難而助長犯罪歪風；又未經繼父同意，恣意盜刷信用卡，甚至為微薄報酬擔任詐騙車手，所為不足為取。

彰化地院考量陳男務農月薪1萬元、有負債等，依犯洗錢、行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財等罪定應執行有期徒刑2年2月，並沒收犯罪所得。全案可上訴。

車手 詐騙集團 盜刷 彰化 信用卡

延伸閱讀

正妹網紅仙塔律師翻車 同業揭「高價包養手法」：詐團可割可棄的一環

張本渝遭盜刷「幾千變幾萬」 帳戶被凍結1功能仍停用

網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢交保70萬 曾自嘲會被關

網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢洩密 北檢訊後以70萬元交保

相關新聞

獨／金錢豹酒女撞死人昨假釋 死者姊：願她經得起改過自新的磨難

金錢豹女服務生顏子娠7年前酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，被判刑9年8月確定，顏女今年聲請假釋，台中高分院在上月26日裁准，顏女...

法官突宣布索賄案將辯論終結 郭信良律師質疑「司法遭政治力介入」

台南市前議長郭信良被控於「佃西自辦市地重劃案」索賄1300萬元，一審判刑13年，台南高分院昨天開庭時宣布準備程序結束，將...

虐死剴剴保母劉彩萱、劉若琳移審高院 有逃亡可能2人皆續押

1歲10個月大的男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，台北地院國民法官庭依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，判劉若琳18年徒刑...

坦承一再當車手而沒能力償還詐騙款 男被判處徒刑2年10月

彰化縣徐姓男子一再當詐騙集團車手，去年先後向3名被害人拿取「投資款」合計556萬元，庭訊時稱沒能力調解償還。彰化地方法院...

前科累累七旬男專騙獨老裝電話控制器詐財 被加重判刑理由曝

彰化縣70多歲廖姓男子假冒電信公司技術人員，專找獨居老人遊說裝設長途電話控制器，得款合計1萬2800元，3名獨居老人的子...

黑貓女司機殺人遭羈押 車內髒亂作嘔畫面曝光

擔任黑貓宅急便物流司機的36歲徐姓女子，疑因不滿41歲陳姓男同事在群組指稱她衛生習慣不佳，加上工作分配問題埋下殺機。昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。