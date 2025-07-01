出售友人帳戶、盜刷信用卡還當取款車手 男遭判刑2年2月

逮捕示意圖。圖／AI生成

陳姓男子出售友人帳戶給詐騙集團且盜刷繼父信用卡，又當詐騙取款車手，多名被害人報警後，遭警循線逮捕；彰化地院依洗錢、詐欺取財等罪，定應執行2年2月刑期。

彰化地方法院今天公布判決書，陳男於民國111年期間，以新台幣5萬元出售友人郵局提款卡及密碼給詐騙集團，詐團假冒汽車旅館業者向一名被害人佯稱刷卡重複扣款，須匯款至指定帳戶才可取消，因而詐取5萬餘元，被害人事後驚覺受騙報警。

另外，陳男因缺錢花用，持繼父信用卡至珠寶店，買金項鍊盜刷7萬餘元，繼父接獲銀行致電通知未開卡的信用卡有刷卡紀錄，報警後得知繼子行徑。

判決書指出，陳男去年加入詐騙集團擔任取款車手，並以當日提領金額0.5%作為報酬；詐團成員分別以帳戶遭凍結、無法下單演唱會門票等理由，要求2名被害人依指示操作匯款，騙走12萬餘元，陳男因此獲得3000元報酬。

法官認為，陳男不顧帳戶可能遭他人用作犯罪工具，嚴重破壞社會治安及有礙金融秩序，讓詐團成員順利取得友人帳戶，增加司法單位追緝困難而助長犯罪歪風；又未經繼父同意，恣意盜刷信用卡，甚至為微薄報酬擔任詐騙車手，所為不足為取。

彰化地院考量陳男務農月薪1萬元、有負債等，依犯洗錢、行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財等罪定應執行有期徒刑2年2月，並沒收犯罪所得。全案可上訴。