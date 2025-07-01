黑貓女司機殺人遭羈押 車內髒亂作嘔畫面曝光

擔任黑貓宅急便物流司機的36歲徐姓女子，疑因不滿41歲陳姓男同事在群組指稱她衛生習慣不佳，加上工作分配問題埋下殺機。昨天上午持摺疊刀猛刺陳男致死，詢後被依殺人罪送辦並羈押。案發後物流車上髒亂畫面也曝光，讓人看了不禁直呼誇張。

據了解，凶嫌徐女在林口區宏昌街黑貓宅急便宅配站工作已10年，死者陳男則到職約2年多。雙方時常會共用同1輛物流車，但因徐女衛生習慣不佳，常將物流車弄得髒亂不堪，陳男多次出言提醒，但徐女皆不願理會，雙方因而發生多次口角。

上周陳男帶著家人至日本旅遊，回國開始工作後發現車內堆滿垃圾、手搖飲杯及衛生紙，陳男立即將畫面拍下上傳公司公務群組，並留言：「難道這些都要我清？」徐女竟回覆：「幫清謝謝」。2人因而展開互罵，隨後各自將留言收回。

徐女疑因懷恨在心，昨天上午持摺疊刀提早至公司門口等待，見陳男騎機車前來停好車準備進入公司時，竟衝上前持刀猛刺，陳男頸部、胸口中刀血流如注，送醫急救後仍宣告不治。徐女則被趕來的警方當場逮捕，詢後依殺人罪嫌送辦。

檢察官複訊後向法院聲押，新北地院法官認為徐女涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡及反覆實施之虞，有羈押原因與必要性裁定羈押，但不禁止接見通信。