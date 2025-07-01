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德州撲克賭場窩藏民生社區 北市警持票攻堅逮11人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市松山警方接獲情資，民生社區內的C ONE Poker德州撲克協會以合法掩護非法，開辦限時錦標賽之名行賭博之實，提供民眾把籌碼賭資換回現金，上月底持搜索票攻堅，逮捕現場負責人以及賭客共11人，警詢後依賭博罪移送法辦，賭客部分依社維法裁罰。

警方調查，C ONE Poker以申請成立撲克協會的方式經營職業賭場，以合法掩護非法，打著開辦限時錦標賽之名，但私下收清潔費，並提供賭客沒玩完的籌碼換回現金，行賭博之實。

C ONE Poker疑為了躲避查緝，不斷變換店址，今年初以短租約方式藏身民生社區巷弄內，刻意不掛無招牌，不分假日天天開局至深夜，專案小組暗中蒐證確認有不法，向法院聲請搜索票。

警方6月27日晚間執行搜索，查獲現場負責人羅姓男子（29歲）及荷官2男3女、賭客5人，查扣抽頭金5萬多元、籌碼500萬餘分、監視螢幕、監視鏡頭、驗鈔機等證物。

據了解，儘管羅男警詢時供稱自己只是受人委託顧店，不清楚涉及賭博，但警方不採信，警詢後將羅男和荷官等6人依賭博罪移送法辦，賭客5人則依社維法裁罰。

松山分局呼籲，執法沒有假期，暑假期間更會加強執法、保障善良市民安居樂業，警方將持續針對各種職業賭場，尤其流竄之賭場進行掃蕩，呼籲不法分子切勿以身試法。

北市松山警方破獲轄內賭場，上月底持搜索票攻堅，逮捕現場負責人以及賭客共11人。記者翁至成／翻攝
北市松山警方破獲轄內賭場，上月底持搜索票攻堅，逮捕現場負責人以及賭客共11人。記者翁至成／翻攝
北市松山警方破獲轄內賭場，查扣抽頭金5萬多元、籌碼500萬餘分、監視螢幕、監視鏡頭、驗鈔機等證物。記者翁至成／翻攝
北市松山警方破獲轄內賭場，查扣抽頭金5萬多元、籌碼500萬餘分、監視螢幕、監視鏡頭、驗鈔機等證物。記者翁至成／翻攝

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