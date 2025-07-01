影／新店罷團領銜人遭恐嚇 警今拘提2嫌到案

國民黨立委羅明才罷免案，今年6月中傳出罷免領銜人吳柏瑋遭黑道關切，並發出不自殺聲明。新北市長侯友宜上月20日被問到此事時表示，第一時間接獲消息，警方即主動與當事人聯繫與見面，了解事情經過情況，警方今天拘提涉案周姓男子和吳姓女子及2名證人到案，警詢後依恐嚇、公職人員選舉罷免法等罪嫌移送北檢偵辦。

罷免國民黨立委羅明才的領銜人吳柏瑋日上月20在臉書發出「不自殺聲明」，事因罷團在二階連署需補件564分，有黑道人士暗示不要積極連署。對此，羅明才當時也召開記者會以吟唱改編自「無敵鐵金剛」主題曲的反罷曲回應，「我們是正義的一方，要和惡勢力對抗，不同意、不同意、投下不同意，加油」。

針對罷免團體領銜人傳出遭受黑道威脅，台北地檢署檢察官指揮新北市刑大、新店警分局專案小組全面清查，今天拘提涉案的周姓男子（36歲）、吳姓女子（63歲）2人到案，同時傳喚張姓、林姓男子等2名證人到案。

警詢後今依恐嚇、公職人員選舉罷免法第98條第2項以非法之方法妨害他人為罷免案之提議、連署未遂犯等罪嫌移送台北地檢署偵辦。