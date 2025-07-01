罷免羅明才領銜人疑遭恐嚇 新北警逮捕涉案黑幫母子

罷免國民黨立委羅明才的團體「拔羅波」領銜人吳柏瑋，上月傳出遭黑道威脅要他不要再進行罷免。新北市刑大與新店警方獲報展開偵辦，今天上午拘提涉嫌恐嚇的周、吳2嫌，並傳喚張、林2證人到案，詢後將依恐嚇、違反選罷法等罪嫌移送法辦。

擔任罷免立法委員羅明才團體領銜人的吳柏瑋，上月（6月）17日自稱遭到恐嚇，警方獲報立即進行調查，據了解吳柏瑋應朋友之邀前往餐廳吃飯，席中38歲周男對吳男表示要他不要再繼續罷免，因周男有黑道背景，吳男因此心生畏懼，餐敘結束後立即發出不自殺聲明。