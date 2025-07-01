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北檢票選「明星準主任」陷桃色風暴 警怨：上班常找瞴人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署檢肅黑專組檢察官李頲翰，上月才以81高票拿下主任檢察官票選第4名，沒想到已婚的他卻在法務部長勾選前，爆出有婚外情重大道德瑕疵，李頲翰他雖表示放棄參選，甚至有意打算辭職，北檢今早召開職務評定審，議討論是否對其議處。

如果李頲翰退出，將由票數差距兩票、排序第5的檢察官黃惠欣遞補，黃惠欣目前是北檢公訴檢察官，她借調法務部辦事期間，通動過不少通訊監察保障法案，對檢察官科技辦案有重大影響，深獲不少基層支持。

據調查，李頲翰（司法官49期）被檢舉在交友網站與一名自稱有高學歷女子約砲，時間點是今年初，但李頲翰接受內部調查時，否認有約砲行為，因懷疑對方是詐騙集團，想搞戀愛詐騙，所以才用「Motel」等字眼打發對方。

據指出，李頲翰因為是派駐廉政署檢察官，因此常常不在辦公室，許多司法警察要找他討論案件執行、抑或是後續偵查作為，常常都找不到上，讓基層員警抱怨連連，就連他的主任都不支持他，儘管李頲翰票選拿下第4名，但他的主任並不以為然。

李頲翰最為津津樂道的案件，就是負責追討拉法葉艦回扣案，但知情人士說，這都是媒體錦上添花，事實上，追討拉法葉回扣過程，都是其他團隊成員認真在處理，李頲翰其實對案件程度並不熟悉。他經常在臉書PO家庭幸福照，人設就是好丈夫，沒想如今爆出約砲事件，震驚北台灣司法圈。

據了解，李頲翰過去是因88會館遭改調檢察事務官黃錦秋的組員，2人於公感情不錯，黃錦秋2020年邀約檢警赴台北市「極品軒」慶功餐敘，李頲翰當時也受邀出席，但之後的「88會館」或「睿森銀樓招待所」續攤唱歌行程，李頲翰並未出席。

北檢票選「明星準主任」李頲翰陷桃色風暴，檢方已啟動內部調查。圖／讀者提供
北檢票選「明星準主任」李頲翰陷桃色風暴，檢方已啟動內部調查。圖／讀者提供

檢察官 司法官 主任

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