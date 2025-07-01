憲兵殺死女同袍還2度性侵遺體判無期 主張「自首」求減刑

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑不滿同單位劉姓女友欲分手，情緒失控下在女方新北市泰山家中掐死她，事後還兩度性侵遺體，並冒充劉女回覆訊息給人在門外關心的家人。新北地檢署依涉犯陸海空軍刑法現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造準私文書罪起訴許，新北地院國民法官庭判他無期徒刑。許主張「有自首」上訴，台灣高等法院今審理，媒體詢問賠償進展，他未回應。

許的辯護律師6月3日在法庭上一度說「被害家屬刑事附帶民事賠償請求金額沒有很高，有要原諒的可能」，請求高院安排調解，但法官表示「一條人命」要家屬釋懷、接納並不容易，硬要調解「不適合」，律師改口要求筆錄上加上「或許」兩字，成為「『或許』有要原諒的可能」，並以案件涉及性侵為由，要求禁止旁聽。

高院今以案件妨害善良風俗，採不公開審理。

20歲的許俊傑與劉女為高中同學，高中畢業後，各自簽下志願役進入憲指部服役，並分發到同一單位，日久生情而成為情侶。因許懷疑劉女變心，他在2024年5月17日晚間逕自拿劉女住家鑰匙入門找女方談判，當時劉的胞姊見兩人對話平和，沒有介入，但翌日因劉家3姊弟相約至桃園看爺爺卻不見死者，姊姊出聲呼喊，妹妹卻只以LINE回傳「收到」、「再等等」等訊息，拖了近1個小時仍未步出房門。

姊姊察覺有異，敲門找人，最後竟收到一通「妹妹死了」的簡訊，衝入房內發現蓋著棉被的妹妹，她全身赤裸、斷氣躺在床上，房內的許俊傑情緒失控，衝出房門試圖拿水果刀自殘但遭制止。

許俊傑表示，18日9點時失手掐死劉女，再以拳頭毆打她臉部並兩度性侵遺體，直到劉女胞姊開始喊人，他拿死者手機試圖拖延，最後撐不下去才坦承死者已喪命。

檢警查出，死者與母親、姊姊、弟弟同住，兩人交往後，許俊傑不時會在休假時來同住。死者家屬說，許的控制慾強，是標準的恐怖情人，死者因「受不了」而要求分手，許懷疑是女方另結新歡。

新北地院國民法官庭認為許僅因分手心有不甘，竟惱羞成怒殺害死者，死後還汙辱遺體，讓被害家屬心靈創傷永不可磨滅，他雖坦承犯行、試圖與死者家屬調解但遭拒，判他無期徒刑、褫奪公權終身。

案經上訴，律師聲請將許送量刑鑑定，理由是一審認為案件不涉死刑辯論，因此未做量刑鑑定，但許有復歸社會可能。檢察官認為許是被判無期徒刑，未來仍有假釋機會、回歸社會，聲請鑑定無必要；另，被害人家屬不願意調解，國民法官對犯罪事實量刑的評議應予尊重。