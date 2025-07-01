快訊

小確幸！今年5-12月期每期雲端發票500元獎 增開70萬組

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

聽新聞
0:00 / 0:00

憲兵殺死女同袍還2度性侵遺體判無期 主張「自首」求減刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑不滿同單位劉姓女友欲分手，情緒失控下在女方新北市泰山家中掐死她，事後還兩度性侵遺體，並冒充劉女回覆訊息給人在門外關心的家人。新北地檢署依涉犯陸海空軍刑法現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造準私文書罪起訴許，新北地院國民法官庭判他無期徒刑。許主張「有自首」上訴，台灣高等法院今審理，媒體詢問賠償進展，他未回應。

許的辯護律師6月3日在法庭上一度說「被害家屬刑事附帶民事賠償請求金額沒有很高，有要原諒的可能」，請求高院安排調解，但法官表示「一條人命」要家屬釋懷、接納並不容易，硬要調解「不適合」，律師改口要求筆錄上加上「或許」兩字，成為「『或許』有要原諒的可能」，並以案件涉及性侵為由，要求禁止旁聽。

高院今以案件妨害善良風俗，採不公開審理。

20歲的許俊傑與劉女為高中同學，高中畢業後，各自簽下志願役進入憲指部服役，並分發到同一單位，日久生情而成為情侶。因許懷疑劉女變心，他在2024年5月17日晚間逕自拿劉女住家鑰匙入門找女方談判，當時劉的胞姊見兩人對話平和，沒有介入，但翌日因劉家3姊弟相約至桃園看爺爺卻不見死者，姊姊出聲呼喊，妹妹卻只以LINE回傳「收到」、「再等等」等訊息，拖了近1個小時仍未步出房門。

姊姊察覺有異，敲門找人，最後竟收到一通「妹妹死了」的簡訊，衝入房內發現蓋著棉被的妹妹，她全身赤裸、斷氣躺在床上，房內的許俊傑情緒失控，衝出房門試圖拿水果刀自殘但遭制止。

許俊傑表示，18日9點時失手掐死劉女，再以拳頭毆打她臉部並兩度性侵遺體，直到劉女胞姊開始喊人，他拿死者手機試圖拖延，最後撐不下去才坦承死者已喪命。

檢警查出，死者與母親、姊姊、弟弟同住，兩人交往後，許俊傑不時會在休假時來同住。死者家屬說，許的控制慾強，是標準的恐怖情人，死者因「受不了」而要求分手，許懷疑是女方另結新歡。

新北地院國民法官庭認為許僅因分手心有不甘，竟惱羞成怒殺害死者，死後還汙辱遺體，讓被害家屬心靈創傷永不可磨滅，他雖坦承犯行、試圖與死者家屬調解但遭拒，判他無期徒刑、褫奪公權終身。

案經上訴，律師聲請將許送量刑鑑定，理由是一審認為案件不涉死刑辯論，因此未做量刑鑑定，但許有復歸社會可能。檢察官認為許是被判無期徒刑，未來仍有假釋機會、回歸社會，聲請鑑定無必要；另，被害人家屬不願意調解，國民法官對犯罪事實量刑的評議應予尊重。

許俊傑認為自己「有自首」，符合減刑條件；檢方指一審時辯護人並不爭執「自首」，二審卻要求再調查新證據，違反國民法官法規定。

志願役憲兵許俊傑（前）不滿劉姓女友欲分手，除掐死對方並性侵遺體，台灣高等法院7月1日審理。記者王宏舜／攝影
志願役憲兵許俊傑（前）不滿劉姓女友欲分手，除掐死對方並性侵遺體，台灣高等法院7月1日審理。記者王宏舜／攝影

國民法官 分手

延伸閱讀

南投叔公性侵國中孫女 她忍兩個月才跟師長揭發有苦衷

司法院問卷調查 國民法官參審後信任司法達98.7%

女遭工地保全員性侵...隔年身亡 體內採到他DNA判刑5年

「平鎮地下市長」鄧浪安串聯29里長收回扣 審到用速審法減刑

相關新聞

憲兵殺死女同袍還2度性侵遺體判無期 主張「自首」求減刑

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑不滿同單位劉姓女友欲分手，情緒失控下在女方新北市泰山家中掐死她，事後還兩度性侵遺體，並冒充劉女...

惡保母虐死「剴剴」被判刑嫌太重上訴 高院今下午開接押庭

1歲10個月大的男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，台北地院國民法官庭依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人...

獨／被譏說話像女人...移工台中持刀殺同鄉 今判4年

越南籍鄭姓、阮姓男子都在台中梧棲一間公司工作，去年6月間，鄭男不滿阮男在宿舍餐廳內，譏諷他「說話像女人」，憤而持菜刀朝阮...

男動手術前喝水取消手術 竟砸電腦取滅火器攻擊護理長

屏東縣張姓男子在衛福部屏東醫院就醫等待手術，蔡姓護理長提醒張男動手術前不能喝水，張男未配合，經醫師評估後取消手術，張男竟...

陳啓昱延押2月抗告被駁 再稱「無法自行排尿」戒護就醫

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱遭台南地院裁定自5月27日延押2月並禁見及通信，陳啓昱不服提抗告，台南高分院上月9日駁回。不過...

警官洩漏總統行程 引出餐飲集團老闆選舉布局案外案

保安警察第六總隊警官曹耿誌涉洩漏賴清德總統不公開行程等機密資料，被台南地院依個人資料保護法判刑6月、併科罰金20萬元，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。