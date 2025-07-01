快訊

小確幸！今年5-12月期每期雲端發票500元獎 增開70萬組

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

聽新聞
0:00 / 0:00

惡保母虐死「剴剴」被判刑嫌太重上訴 高院今下午開接押庭

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

1歲10個月大的男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，台北地院國民法官庭依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，判劉若琳18年徒刑。兩姊妹上訴，剴剴外婆也請求檢方上訴，台灣高等法院今收到卷宗後，決定下午2點半開接押庭。

高院表示，目前案件還未分案，接押庭由值日法官處理。

剴剴案引發輿論撻伐，一審審理期間民眾踴躍旁聽，法庭外聲援民眾舉著「唯一死刑」、「不得假釋」的標語抗議，名人、立法委員也不斷聲援，北院宣判前夕更有社運團體為此遊行上凱道。

台北地檢署起訴指出，劉彩萱2023年8月與剴剴的外婆簽署托育委約書，全天照護剴剴，但自9月1日至12月23日以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢及頭部將剴剴身體對折，用口罩、保利龍遮蓋眼睛後，用膠帶將剴剴綁附在椅腳。劉若琳曾見剴剴遭綁住雙手、雙腳放置於水桶，因掙扎踢翻水桶嘗試掙脫，將剴剴綑綁固定再塞回水桶內，還長時間讓剴剴裸體躺在地上、雙腳抬高跨門上，不得變換姿勢。

劉彩萱、劉若琳重複使用爬滿蟑螂的紙杯盛裝廚餘、絞碎燒焦物餵食剴剴，不幫剴剴穿衣，致剴剴營養不良、感染肺炎。2023年12月23日晚間，剴剴嘔吐、手腳冰冷，劉彩萱翌日將剴剴送醫，剴剴仍因低血容性休克死亡。

檢察官指控劉彩萱、劉若琳共犯凌虐兒童妨害身心發展致死、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死、成年人故意傷害兒童致死3罪，對劉彩萱求處無期徒刑、對劉若琳求刑18年。

國民法官法庭密集開庭10天，多名專家鑑定人到庭證述，證詞迫使劉彩萱認罪，5月13日合議庭從重處斷，依照檢方意見判刑。不過劉姓姊妹認為刑度太重，加上剴剴外婆認為判太輕，雙方皆上訴。

「剴剴案」保母劉若琳一審判18年徒刑，除了她上訴外，檢察官也認為劉若琳參與虐童情節重大、刑度過輕，無法符合社會期待與司法公義，也上訴。圖／聯合報系資料照片
「剴剴案」保母劉若琳一審判18年徒刑，除了她上訴外，檢察官也認為劉若琳參與虐童情節重大、刑度過輕，無法符合社會期待與司法公義，也上訴。圖／聯合報系資料照片
「剴剴案」保母劉彩萱一審判無期徒刑褫奪公權終身，她認為刑度太重，提上訴。圖／聯合報系資料照片
「剴剴案」保母劉彩萱一審判無期徒刑褫奪公權終身，她認為刑度太重，提上訴。圖／聯合報系資料照片

紙杯 無期徒刑 國民法官

延伸閱讀

司法院問卷調查 國民法官參審後信任司法達98.7%

狠心虐死剴剴判無期和18年 惡保母姊妹不服均提上訴

退伍軍人任清潔隊侵占公物 為保18%…一審緩刑再提上訴

新竹保母違規超收托育 4月大嬰僅收托3天就嗆奶窒息亡

相關新聞

憲兵殺死女同袍還2度性侵遺體判無期 主張「自首」求減刑

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑不滿同單位劉姓女友欲分手，情緒失控下在女方新北市泰山家中掐死她，事後還兩度性侵遺體，並冒充劉女...

惡保母虐死「剴剴」被判刑嫌太重上訴 高院今下午開接押庭

1歲10個月大的男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，台北地院國民法官庭依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人...

獨／被譏說話像女人...移工台中持刀殺同鄉 今判4年

越南籍鄭姓、阮姓男子都在台中梧棲一間公司工作，去年6月間，鄭男不滿阮男在宿舍餐廳內，譏諷他「說話像女人」，憤而持菜刀朝阮...

男動手術前喝水取消手術 竟砸電腦取滅火器攻擊護理長

屏東縣張姓男子在衛福部屏東醫院就醫等待手術，蔡姓護理長提醒張男動手術前不能喝水，張男未配合，經醫師評估後取消手術，張男竟...

陳啓昱延押2月抗告被駁 再稱「無法自行排尿」戒護就醫

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱遭台南地院裁定自5月27日延押2月並禁見及通信，陳啓昱不服提抗告，台南高分院上月9日駁回。不過...

警官洩漏總統行程 引出餐飲集團老闆選舉布局案外案

保安警察第六總隊警官曹耿誌涉洩漏賴清德總統不公開行程等機密資料，被台南地院依個人資料保護法判刑6月、併科罰金20萬元，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。