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獨／被譏說話像女人...移工台中持刀殺同鄉 今判4年
越南籍鄭姓、阮姓男子都在台中梧棲一間公司工作，去年6月間，鄭男不滿阮男在宿舍餐廳內，譏諷他「說話像女人」，憤而持菜刀朝阮男頸部揮砍20秒，菜刀都砍到刀片斷裂，阮舉手抵抗才未送命，鄭否認有殺人意圖，但一審仍認定有犯意，判4年2月，二審今改判4年。
檢警調查，越南籍鄭姓、阮姓男子在台中市梧棲區一間工廠工作，去年6月15日晚間8時許，二人在餐廳喝酒吃飯，鄭拿酒要給阮男喝，阮男拒絕，還稱明天還要上班，但鄭男卻質疑阮男出言嘲諷「你像女人、說話也像女人」等語，阮男否認，鄭男憤而到廚房拿菜刀，朝阮頸部揮砍約20秒時間。
阮男被砍後，舉起右手遮擋頭部等重要部位，鄭男朝阮男手部砍了3刀，阮男不斷後退，但鄭仍持續犯行，還一度砍到餐廳桌角，把菜刀都砍斷，阮趁隙跑到其他樓層求救，送醫後撿回一命。
鄭男則在附近超商內，通知路人報警，還在警方到場時，拿出菜刀坦認有持刀砍殺阮男，檢方偵查後，依殺人未遂罪起訴。
台中地院審理時，鄭男否認涉案，辯稱僅是要阮男「收斂一點，向我道歉」，沒有要針對重要部位揮砍，否認有殺人犯意，不過法官認為，鄭男朝重要部位揮砍，且在有旁人制止下，仍未停手，認定有殺人不確定故意，判刑4年2月。
全案上訴台中高分院後，今天審結宣判，審酌鄭男已承認犯行，案發時有向警方自首，且與被害人以5萬元達成和解等情狀，撤銷一審判決，改判4年徒刑，執行完畢後驅逐出境，仍可上訴。
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