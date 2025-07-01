快訊

小確幸！今年5-12月期每期雲端發票500元獎 增開70萬組

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／被譏說話像女人...移工台中持刀殺同鄉 今判4年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍鄭姓、阮姓男子都在台中梧棲一間公司工作，去年6月間，鄭男不滿阮男在宿舍餐廳內，譏諷他「說話像女人」，憤而持菜刀朝阮男頸部揮砍20秒，菜刀都砍到刀片斷裂，阮舉手抵抗才未送命，鄭否認有殺人意圖，但一審仍認定有犯意，判4年2月，二審今改判4年。

檢警調查，越南籍鄭姓、阮姓男子在台中市梧棲區一間工廠工作，去年6月15日晚間8時許，二人在餐廳喝酒吃飯，鄭拿酒要給阮男喝，阮男拒絕，還稱明天還要上班，但鄭男卻質疑阮男出言嘲諷「你像女人、說話也像女人」等語，阮男否認，鄭男憤而到廚房拿菜刀，朝阮頸部揮砍約20秒時間。

阮男被砍後，舉起右手遮擋頭部等重要部位，鄭男朝阮男手部砍了3刀，阮男不斷後退，但鄭仍持續犯行，還一度砍到餐廳桌角，把菜刀都砍斷，阮趁隙跑到其他樓層求救，送醫後撿回一命。

鄭男則在附近超商內，通知路人報警，還在警方到場時，拿出菜刀坦認有持刀砍殺阮男，檢方偵查後，依殺人未遂罪起訴。

台中地院審理時，鄭男否認涉案，辯稱僅是要阮男「收斂一點，向我道歉」，沒有要針對重要部位揮砍，否認有殺人犯意，不過法官認為，鄭男朝重要部位揮砍，且在有旁人制止下，仍未停手，認定有殺人不確定故意，判刑4年2月。

全案上訴台中高分院後，今天審結宣判，審酌鄭男已承認犯行，案發時有向警方自首，且與被害人以5萬元達成和解等情狀，撤銷一審判決，改判4年徒刑，執行完畢後驅逐出境，仍可上訴。

越南籍鄭姓移工在去年間在宿舍餐廳持刀砍殺同鄉，二審今判4年。圖／本報系資料照
越南籍鄭姓移工在去年間在宿舍餐廳持刀砍殺同鄉，二審今判4年。圖／本報系資料照

餐廳 殺人未遂 梧棲

延伸閱讀

移工販賣帳戶...觸法案件增加 桃警母語宣導防詐騙

別人老公比較香？兩性作家曝「知三當三」兩心態：想贏過偶像

台中女碩士妒火潑油燒死男友 「當母面處決兒」國民法官今判14年

女子駕車上國道遇攔查 車上3移工竟下車跑給警察追

相關新聞

憲兵殺死女同袍還2度性侵遺體判無期 主張「自首」求減刑

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑不滿同單位劉姓女友欲分手，情緒失控下在女方新北市泰山家中掐死她，事後還兩度性侵遺體，並冒充劉女...

惡保母虐死「剴剴」被判刑嫌太重上訴 高院今下午開接押庭

1歲10個月大的男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，台北地院國民法官庭依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人...

獨／被譏說話像女人...移工台中持刀殺同鄉 今判4年

越南籍鄭姓、阮姓男子都在台中梧棲一間公司工作，去年6月間，鄭男不滿阮男在宿舍餐廳內，譏諷他「說話像女人」，憤而持菜刀朝阮...

男動手術前喝水取消手術 竟砸電腦取滅火器攻擊護理長

屏東縣張姓男子在衛福部屏東醫院就醫等待手術，蔡姓護理長提醒張男動手術前不能喝水，張男未配合，經醫師評估後取消手術，張男竟...

陳啓昱延押2月抗告被駁 再稱「無法自行排尿」戒護就醫

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱遭台南地院裁定自5月27日延押2月並禁見及通信，陳啓昱不服提抗告，台南高分院上月9日駁回。不過...

警官洩漏總統行程 引出餐飲集團老闆選舉布局案外案

保安警察第六總隊警官曹耿誌涉洩漏賴清德總統不公開行程等機密資料，被台南地院依個人資料保護法判刑6月、併科罰金20萬元，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。