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男動手術前喝水取消手術 竟砸電腦取滅火器攻擊護理長

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣張姓男子在衛福部屏東醫院就醫等待手術，蔡姓護理長提醒張男動手術前不能喝水，張男未配合，經醫師評估後取消手術，張男竟推倒護理站電腦、取走滅火器，打開消防箱拉扯消防水帶要攻擊護理長，醫院報警，檢方起訴，屏東地院審結，張男依違反醫療法，處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，判決確定後一年內，向公庫支付2萬元，可上訴。

判決指出，張男去年到屏東醫院就醫等待手術，蔡姓護理長提醒張男，手術前不能喝水規定，張男未遵守，經醫師評估後取消手術。

未料張男心生不滿，竟在病房護理站，徒手推倒護理站桌上電腦螢幕、導致電腦螢幕支架斷裂，一台電腦螢幕線路拉扯損壞，之後張男取走護理站滅火器，打開消防箱將水帶拉出來，以此方式攻擊蔡姓護理長，妨害護理長執行醫療業務。

醫院報警，檢方偵辦依違反醫療法起訴張男，屏東地院審理，判決指出，考量張男坦承犯行及悔意，有意賠償屏東醫院，並移付調解，但屏東醫院未派人到場調解，經法院電詢承辦人員，得知屏東醫院無意向張男求償，對此案無意見。

判決指出，張男患有思覺失調症，一時未能克制情緒，犯後坦承犯行，也沒有曾因故意犯罪受有期徒刑以上宣告，應知所警惕，當無再犯之虞，判張男犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑2月、可易科罰金，一千元折算一日，緩刑2年，並應於本判決確定之日起一年內，向公庫支付2萬元。可上訴。

衛福部屏東醫院外觀。記者劉星君／攝影
衛福部屏東醫院外觀。記者劉星君／攝影

醫師 手術 屏東縣

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