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陳啓昱延押2月抗告被駁 再稱「無法自行排尿」戒護就醫

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱台南地院裁定自5月27日延押2月並禁見及通信，陳啓昱不服提抗告，台南高分院上月9日駁回。不過，近日陳啓昱又以「無法自行排尿」要求就醫，看守所對他施用戒具手銬1付、腳鐐1付，帶往醫院，並報請台南地院，法院核准。

台綠前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁被控達成土地開發服務費分潤協議，讓台鹽、台綠損失近4億元；陳啓昱去年11月初遭通緝，躲藏24天後才投案，遭檢方當庭逮捕並聲押禁見獲准，今年2月27日起訴移審，台南地院續押迄今。

陳啓昱日前提抗告主張，檢察官聲押時他是主動投案，並非遭檢警緝捕歸案，顯見確有配合調查，並無逃亡之意，且他主動投案後遭法院裁定羈押禁見，也未提出抗告，在在證明他配合調查，起初絕非為逃避刑責而逃亡，實無任何逃亡之虞，高分院上月9日駁回。

結果，沒幾日陳啓昱禁見舍房內自陳「無法自行排尿」要求就醫，看守所應允，對他施用戒具手銬1付、腳鐐1付，下午4時5分緊急戒護帶往台南市立醫院急診看診，並於同日晚間10時50分終止手銬、腳鐐束縛，事後看守所再向法院提出聲請束縛身體處分。

台南地院認為，陳啓昱突發疾病需護送至醫療機構醫治，於外醫期間恐有脫逃之虞，故施用戒具以利戒護，戒護人員遂施用法定戒具即手銬1付、腳鐐1付，事後立即陳報法院，施用時間未長，應認此次施用戒具是確保羈押目的達成且未踰必要程度，與比例原則無違。

法院審酌，看守所依規定對陳啓昱為束縛身體之處分，核無不合，上月18日判決應予准許。

近日陳啓昱又以「無法自行排尿」要求就醫，看守所對他施用戒具手銬1付、腳鐐1付，帶往醫院，並報請台南地院，法院核准。本報資料照片
近日陳啓昱又以「無法自行排尿」要求就醫，看守所對他施用戒具手銬1付、腳鐐1付，帶往醫院，並報請台南地院，法院核准。本報資料照片

陳啓昱 台綠 台南

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