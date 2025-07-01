陸軍退伍中校稱急於貸款才交出帳戶 一審無罪二審逆轉

陸軍中校退伍的張姓男子將帳戶交給「傅建誠」詐騙朱姓婦人匯款12萬元後，又依指示領出，被依詐欺共犯逮捕，張矢口否認，辯稱因急於貸款，都是依照對方指示操作，他也是被騙；台南地院一審判張無罪，檢察官不服上訴後，台南高分院撤銷原判決，將張判刑3月。

判決書指出，陸軍中校退伍的張姓男子將申辦的中華郵政公司帳號，去年7月初透過Line通訊軟體提供給「傅建誠」，對方在同年7月7日下午，撥打電話給朱姓婦人佯稱其姪子生意急需用錢，請朱婦幫忙12萬元；朱婦請先生至宜蘭縣東山鄉的郵局臨櫃匯款12萬元。

張姓男子去年7月9日下午1時許，依「傅建誠」指示，至台南市中西區一間郵局準備臨櫃提領12萬元，因形跡可疑遭警盤查，並經郵局行員當場致電向朱婦求證，發現朱婦遭詐騙；張當場被逮，未能成功提領，洗錢犯行止於未遂，並扣得手機1支、郵局存摺1本。

台南地院一審審理時，張姓男子承認有交付帳戶，但矢口否認有詐欺及洗錢犯意，辯稱是手機的LINE突然有一個「傅建誠業務專員」傳訊詢問是否要借貸，因他財務困難就答應對方，對方有傳名片，上面寫「新鏵資產管理股份有限公司」的業務專員。

張表示，「傅建誠」叫他拍郵局帳本、雙證件傳送，說辦貸款要美化帳戶，去年7月9日會有筆款項轉入，匯款人是公司朱姓女會計；隨後傅請他去郵局提領，說等他領完錢再告知何時何地交付款項，之前沒辦過貸款，他也是被騙，沒有參與詐騙或洗錢。

一審法院依據張與「傅建誠」的對話紀錄，採信張的辯詞，認定張因急需貸借款項，誤信網路代辦公司而提供帳戶資料，且為順利貸得款項，以帳戶資金流動方式，依對方指示提領匯入款項，難認有詐欺及洗錢犯意；且檢察官提出證據，尚不足為張有罪證明，判決無罪。

台南地檢署檢察官不服，提起上訴；台南高分院認為，張姓男子自陳是陸軍官校專修班畢業，中校退伍，可見有相當教育程度，且經由通訊軟體與「傅建誠」聯繫，足見其利用網路社交，並非不問世事，與世隔絕之人。

高分院指出，張對於金融帳戶關乎個人財產及隱私，非可任意提供予他人使用等常識，無法推諉不知；張與「傅建誠」素未謀面，從頭到尾僅透過LINE聯繫，不知「傅建誠」真實姓名，在毫無任何信賴基礎情況下，即隨意提供帳戶資料給來路不明之人士，所為難認合理。

高分院表示，張在警詢中「警問：為何你要貸款30萬元，帳戶卻只有匯入12萬元，你沒有覺得奇怪嗎？張答：我以為貸款會分批給我」，於偵查中改稱「這12萬元不是貸款的錢，對方說這個錢你要先把它提出來，後續還要處理商業秘密的事情，我也不清楚」。

對於為何要領取12萬元，張或稱以為是申貸款項，或稱「傅建誠」有說要將此筆款項轉交他人，前後說詞反反覆覆，已難遽信；倘若此筆匯入款項為張所申貸，張有何理由配合指示，將款項提領出來，又倘若為美化帳戶以取信貸款銀行，亦無理由匯入後，立即又領出。

高分院說明，如此短暫資金進出，使帳戶又回復到幾無存款狀態，如何能達到美化帳戶目的，無論是基於何種理由而提款，均難認正當，而足以引起一般正常成年人警覺；但張與「傅建誠」的LINE對話中，卻未見有任何質疑，僅一味配合，明顯悖離常情。

且「傅建誠」要求張臨櫃提款前，還傳送「行員如果有問說您提領是要做什麼使用您就說要買家電冷氣做使用 不要說到包裝 那如果有問到是誰匯款給您 您說你朋友」，提醒張要虛構提款原因；張對於連取款原因亦要求造假，竟絲毫未見有任何疑惑，如此漠然態度，實非正常。

高分院認定，即使張最初與「傅建誠」聯繫，意在貸款，然之後整個接洽過程，已顯露諸多疑點，依社會上多數人生活經驗，應可感覺異狀；足見張優先考量自己利益，置他人財產法益可能遭受侵害於不顧，容任該等結果發生，張否認犯罪，無足採信。

高分院審酌，張對於為何提供帳戶資料給來路不明之人，以及配合提款，無法提出可信理由，犯罪事證已臻明確，洵堪認定；原審疏未審酌張的辯解，有相當多與社會常態相違，遽予採信，即有未洽，檢察官上訴指摘原審認定事實及理由論斷，違反經驗法則及論理法則，非無理由。