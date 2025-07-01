美女醫遭控與王建民婚外情 反告前夫侵害隱私獲賠150萬

前旅美球星、中信兄弟隊投手教練王建民被名醫王文哲指控，多年前與前妻、美女醫師蕭嘉蓉出遊、互傳訊息訴情意，王文哲求償200萬元去年7月敗訴確定；蕭嘉蓉也反告前夫民事求償，台南地院判決王文哲須賠償150萬元，並在三大報頭版刊登澄清啟事。可上訴。

56歲的蕭嘉蓉是台南知名醫師，身材外貌保養良好，平常不吝展示好身材，診所臉書上常常放置她的照片；據悉，連總統賴清德在擔任台南市長期間也是她的患者，因兩人曾在公開場合互動，蕭稱賴「學長」，並提醒「要來看囉」，大家才知道兩人的好交情。

蕭的前夫耳鼻喉科醫師王文哲指控王建民侵害配偶權，王文哲在一審敗訴時，於2023年2月公布蕭嘉蓉和王建民3個月互傳4萬則訊息，質疑「真的是普通朋友？」蕭女反駁王文哲提出的資料是「斷章取義、掐頭去尾、肆意剪接、重複截圖」，提出侵害隱私告訴。

蕭嘉蓉主張，前夫王文哲於2023年2月22日、23日將在2014年底以不明方法窺見她手機內與王建民的對話截圖，並以選擇性截圖方式示現或轉印給媒體，將她隱私洩漏給記者；並掐頭去尾，虛構她與王建民往來曖昧的不實事實，侵害隱私、名譽。

蕭嘉蓉向法院請求王文哲賠償非財產損害及為回復名譽適當處分，向王文哲求償300萬元，並應刊登「澄清啟事」，以20號以上字體、半版篇幅即寬26公分、長35.5公分，刊登在中國時報、聯合報、自由時報的全國版頭版各1日。

王文哲反駁，他提出資料沒有截頭去尾，且兩造間另案一審宣判後，周刊於2023年2月22日即已專題報導，蕭嘉蓉與王建民通訊內容為多數人所知，已非祕密，他主觀上並無洩漏或散布於眾意圖或疏失。

王文哲認為，蕭嘉蓉、王建民均主張通訊內容為一般朋友對話，他出示給記者無法益侵害，符合社會相當性，有法律上正當理由，而非無故；他所陳述亦無足以毀損他人名譽，是對於可受公評事項而為適當評論，不構成侵害名譽或隱私。即使有侵害，情節亦屬輕微。

法院認為，私人間對話本應受私權保障，儘管周刊曾報導蕭嘉蓉、王建民部分對話內容，但王文哲提供的截圖包含更多未公開對話，為一般朋友間對話，無涉公益，本有隱私合理期待；王文哲任意對外提示，侵害蕭女隱私，辯解尚無可採。

法院指出，王文哲主張蕭嘉蓉與王建民侵害配偶權，經判決駁回請求，王文哲竟對此涉及私領域而與公共利益無關事項，以侵害蕭女隱私方式，對外稱蕭女與王建民有往來瞹眛之情，此一陳述客觀上足以使社會上對蕭女為貶損評價，王文哲主觀上具不法侵害名譽故意甚明。

法院表示，王文哲所辯是對於可受公評事項而為適當評論，不構成侵害名譽，顯無可採；王不法侵害蕭女隱私及名譽，且透由媒體傳播、轉述，遭不特定人猜測質疑，所受損害自屬重大，王辯稱縱有侵害隱私及名譽，應非重大，實不可採。

法院審酌，依兩造身分、地位、蕭女隱私權、名譽受侵害程度，所生精神痛苦等，堪認蕭女請求賠償損害以150萬元為適當；王文哲並須在中國時報、聯合報、自由時報全國版頭版，以20號字體、篇幅不小於15公分×5公分的版面，刊登法院核定的「澄清啟事」1日。