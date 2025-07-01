涉詐領助理費 高雄市議員黃紹庭緩刑5年

國民黨高市議員黃紹庭因助理費遭起訴，獲判緩刑免入監。圖／本報資料照 國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費，去年遭檢調搜索及羈押，他認罪自白，繳回所得，高雄地方法院昨午宣判，合併判刑2年，褫奪公權3年，緩刑5年，黃紹庭對判決結果強調，所有助理費都是用在公務，個人絕無中飽私囊，待收到判決書，再決定下一步。

高市議會秘書長黃錦平表示，目前僅一審判決，全案可上訴，暫不影響議員身分。國民黨高雄市黨部表示，尊重司法判決，黨紀相關問題交由考紀會研議。

檢調查出，黃紹庭2014年起便用人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費。去年9月26日，檢調見時機成熟發動搜索，但黃當天一早搭機前大陸廈門，隔天自拍影片澄清後失聯，至9月29日下午返台，檢方複訊後，聲押獲准。

雄檢歷經2個月偵辦，考量黃紹庭坦承犯行，且與妻子主動繳回犯罪所得計1455萬元，起訴後建請法院從輕量刑，高雄地院昨午宣判，黃被依利用職務詐取財物罪，合併判2年，褫奪公權3年，緩刑5年，繳交公庫150萬元，須至指定機構從事240小時勞務。全案僅葉姓助理1人拒不認罪，判刑3年需入監，判得比黃紹庭還重。

據了解，黃若不上訴，可能喪失議員身分，且褫奪公權3年，恐無法參選下屆議員。