網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢洩密 北檢訊後以70萬元交保

台北地檢署今年4月偵辦一起靈骨塔詐騙案，意外發現網紅「仙塔律師」李宜諪利用接見被告的機會，協助詐團首腦吳芳儀、呂英菖情侶檔洗錢，檢察官謝仁豪今天指揮刑事局搜索約談3律師到案；台北地檢署複訊命李宜諪70萬元、律師趙浩程50萬元交保、均限制出境出海；律師蔡沅諭十萬元交保。

蔡沅諭離去時表示，他只是做律師該做的事，其餘偵查不公開不便多談。

8年級的李宜諪是言亭法律事務所律師，平日常在IG分享法律常識短片，也會PO去米其林餐廳聚會文章，粉絲達22萬，最高流量512萬次，她的名言是「每日一帖、直到我買下整層律師樓」，她今天凌晨還在IG發限動，分享自己小二就能嗑完整個便當，沒想到發文沒多久，一早就被檢警登門搜索，移送時與IG美照形象落差很大。

據調查，吳芳儀、呂英菖2023年籌組靈骨塔詐騙集團，透過管道取得個資後，得知有6名被害人急欲出脫手上的爛尾靈骨塔，因此謊稱可介紹金主購買，被害人信以為真後，詐團先巧立名目要被害人繳交土權費、維護費，等被害積蓄花光，又要被害人拿房產抵押借貸、增貸，藉此不斷吸金，成功詐騙上億元款項。

北市警中山分局今年4月搜索約談吳芳儀、呂英菖及陳姓金主共5人到案，台北地檢署複訊後聲請羈押禁見5人獲准。檢警後來發動第2波搜索，意外發現李宜諪、趙浩程是吳芳儀辯護律師，蔡沅諭則是呂英菖辯護人，3律師利用被告羈押禁見、只有律師可律見的機會，協助詐團隱匿不法所得、製造金流斷點，金額約數百萬元。