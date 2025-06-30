仙塔律師等涉洩密給詐團 蔡沅諭以10萬交保

台北地檢署偵辦靈骨塔詐騙案，檢方經偵辦將嫌疑人吳女主聲請羈押。而替吳女辯護的3位李宜諪、趙浩程、蔡沅諭律師，將陪偵所獲取的案情，洩密給未到案的詐團成員。

檢調今日發動搜索，並約談3人到案說明，以詐欺案晚間移送至北檢複訊。其中，一名涉案的李宜諪律師，是知名網紅「仙塔律師」，平時是言亭法律事務所主持律師，經常於IG分享短片，分享相關的法律知識，短片曾獲高達512萬次瀏覽量，IG帳號更有22萬名粉絲追蹤，是位高人氣的網紅律師。