仙塔律師等涉洩密給詐團 蔡沅諭以10萬交保

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導

台北地檢署偵辦靈骨塔詐騙案，檢方經偵辦將嫌疑人吳女主聲請羈押。而替吳女辯護的3位李宜諪、趙浩程、蔡沅諭律師，將陪偵所獲取的案情，洩密給未到案的詐團成員。

檢調今日發動搜索，並約談3人到案說明，以詐欺案晚間移送至北檢複訊。其中，一名涉案的李宜諪律師，是知名網紅「仙塔律師」，平時是言亭法律事務所主持律師，經常於IG分享短片，分享相關的法律知識，短片曾獲高達512萬次瀏覽量，IG帳號更有22萬名粉絲追蹤，是位高人氣的網紅律師。

經北檢複訊後，蔡沅諭以10萬交保。交保後，對於否是幫詐騙集團做事？蔡沅諭表示，盡辯護人的義務，其他偵查不公開不便透漏；而其他二位同案不清楚；而趙浩程50萬交保，限制出境出海。李宜諪尚在審理中。

台北地檢署偵辦靈骨塔詐騙案，替嫌疑人辯護的3位李宜諪、趙浩程、蔡沅諭律師，將陪偵所獲取的案子情，洩密給未到案的詐團成員。檢調發動搜索，並約談3人到案，晚間送北檢複訊。蔡沅諭（圖）以10萬交保。交保後，對是否是幫詐騙集團做事？蔡沅諭表示，盡辯護人的義務，其他偵查不公開不便透漏；而其他二位同案不清楚。記者黃義書／攝影
台北地檢署偵辦靈骨塔詐騙案，替嫌疑人辯護的3位李宜諪、趙浩程、蔡沅諭律師，將陪偵所獲取的案子情，洩密給未到案的詐團成員。檢調發動搜索，並約談3人到案，晚間送北檢複訊。蔡沅諭（圖）以10萬交保。交保後，對是否是幫詐騙集團做事？蔡沅諭表示，盡辯護人的義務，其他偵查不公開不便透漏；而其他二位同案不清楚。記者黃義書／攝影

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