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圖利業者3977萬 南投農業處科長涉貪起訴且續押

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣政府農業處畜牧防疫科長謝在郎被控收取賄賂，違法核發逾期畜禽飼養登記證，圖利6家畜禽飼養業者金額3977萬餘元。南投地檢署今偵結，以違反貪汙治罪條例將他與涉案的劉姓技士起訴，南投地方法院也裁定謝繼續羈押。

據了解，今年61歲的謝在郎在農業處擔任科長，負責畜牧場管理與審查許可、植物病蟲害防疫等業務，外傳他收賄多年，檢調也接獲檢舉，今年2月18日搜索謝在郎辦公室，並傳喚劉姓技士和多名業者，訊後謝遭羈押、技士9萬元交保。

經南投地檢署檢察官偵辦多月，近日偵結，謝在郎被依貪汙治罪條例之違背職務收賄、不違背職務收賄、對主管事務圖利等罪嫌提起公訴，並由南投地院裁定續押；劉姓技士則涉犯其中1案，也依貪汙治罪條例之對主管事務圖利罪嫌起訴。

起訴書指出，謝在郎明知位在國姓、埔里、草屯、竹山等6家畜禽飼養場，核發登記證早已失效，卻自2015年起協助其展延許可，有違法核發逾期畜禽飼養登記證情形，讓業者得以續營、出售或出租登記證，自己也收受賄賂。

謝嫌自2015年起就縣內4家畜禽飼養場皆，共圖利業者1231萬6333元；再就另2家畜禽飼養場，共圖利業者2745萬9999元，圖利業者金額總計達3977萬餘元，並收賄及圖利自己共11萬8000元，因此以違反貪汙治罪條例將他起訴。

南投司法大廈。本報資料照
南投司法大廈。本報資料照
南投司法大廈。圖／本報資料照
南投司法大廈。圖／本報資料照

貪汙 檢調 檢察官 收賄 南投縣 主管

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