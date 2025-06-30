7旬翁騎車肇事雙雙倒地...竟起身逃逸 賠償和解獲緩刑

70歲郭姓男子騎車與騎士發生碰撞雙雙倒地，郭卻起身上車，逃逸離去，被警方依車號查出身分，檢方依肇事逃逸罪提起公訴；台南地院審理時，郭承認犯行，與對方達成和解，法院判刑6月、宣告緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並支付公庫5000元。

判決書引用起訴書指出，郭姓男子去年1月20日上午8時許，騎乘機車沿台南市永康區新興街由東往西方向行駛，行經中山南路30巷交岔路口時，與黃姓騎士的機車發生碰撞，2人均人車倒地，黃受有左膝、左小腿及左足踝多處擦傷等傷勢。

郭姓男子明知肇事致人受傷，卻未對黃施加救護或留下任何聯絡方式，即另基於肇事逃逸犯意，逕自駛離現場逃逸；經警方調閱監視器錄影畫面，循線查悉上情。檢方偵訊時，郭承認犯行，依公共危險之肇事逃逸罪嫌提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審理時，郭已與黃姓男子達成和解，黃不再追究，願意原諒；法院認為，郭姓男子法治觀念顯有不足，行為誠屬不該，念其犯後態度尚可，有侵占刑事紀錄，素行一般，兼衡智識程度、家庭與經濟狀況等一切情狀，依肇事逃逸罪判處有期徒刑6月。