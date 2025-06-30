查緝妨害罷免案 花檢：注意程序正義及行政中立

維護民主價值、防範不法介入，花蓮地檢今天邀集調查站、警局等單位，召開立委花蓮縣選舉區罷免查察制暴會議，要求各機關於查緝妨害罷免案件須注意程序正義及行政中立。

花蓮地方檢察署今天發布訊息表示，立委花蓮縣選舉區罷免案將於7月26日投票，今天下午邀集法務部調查局花蓮縣調查站、東部地區機動工作站、法務部廉政署北部地區調查組、花蓮縣警察局及所轄各分局、花蓮縣政府政風處，召開「第11屆立法委員花蓮縣選舉區罷免查察制暴會議」。

會議由檢察長陳佳秀主持，台灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察官鄒茂瑜與會指導，花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬就罷免期程、相關法令、違法態樣、查緝重點、檢舉獎金等事項進行簡報，盼此次罷免案能在公平公正原則下進行。

陳佳秀表示，罷免與選舉同為民主制度不可或缺的核心基礎，均涉及人民表意自由與公民權的建構，應受到同等重視與保障。

隨著社會型態與科技手段日益多元，各類妨害罷免態樣日趨複雜，包括賄選、暴力、賭盤、假訊息、深偽影音、幽靈人口、境外勢力介選等，對於罷免案公正性均有重大影響，因此各機關均應確實掌握，有效布雷，情資共享，強化橫向聯繫，精準打擊犯罪。

陳佳秀表示，各機關於查緝妨害罷免案件同時，務必注意程序正義及行政中立，確保人民表意自由能在公平、安全、無干擾環境中實現。

花蓮地檢署表示，民眾若知悉任何不法情事，踴躍提出檢舉，必定會以「嚴查不法，溯本清源，有聞必查，有據必辦」的查緝決心，全力維護民主法治。