涉洩密給靈骨塔詐團 網紅律師等3人遭搜索約談

台北地檢署偵辦一起逾億元的靈骨塔詐欺案，今年4月羈押吳姓女主嫌，經分析證據發現網紅女律師「仙塔律師」李宜諪等3名律師，涉嫌洩漏陪偵訊息給詐團其他未落網共犯，今天檢方指揮刑事局、北市中山警分局搜索、約談網紅律師等3人，傍晚陸續移送複訊。

檢警獲報，靈骨塔詐欺被害人報案，吳女等詐團成員涉嫌以協助長者「解套」被套牢的靈骨塔塔位，要求長者掏錢購買搭配塔位的相關產品，再出售套組給他人，檢方統計詐騙金額初估逾億元。

北檢今年4月間收網，指揮警方逮捕詐欺主嫌吳女等人，向法院聲押吳女獲准，檢警分析相關卷證資料發現替吳女等詐團成員辯護的律師，涉嫌洩密給其他詐團共犯，今指揮警方搜索李姓、趙姓、蔡姓3名律師的住居所及辦公處所等5處，依刑法第132條洩密等罪嫌約談到案，移送複訊。

仙塔律師李宜諪經營社群，在IG有22萬粉絲，曾以短影片Reels教詐騙被害人如何拿回被騙的款項，「我要教大家兩個方法，就算拿不到錢，渺茫的希望還是盡可能請這些人頭帳戶、車手，把錢吐出來」。

她指出，民事強制執行也執行不到被告的財產，第一，可在刑事詐騙被告判決確定一年內，向法院「聲請沒收發還」，第二個方法則是警示帳戶的錢無法提領，可持警方報案三聯單到銀行簽具切結書，銀行就會發還還在警示帳戶裡的錢，該影片最後她被提問，都拿不回來怎麼辦？她大笑、順著提問者在影片開頭提及的方式說「找黑道」。