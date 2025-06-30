僅懷疑車資多收15元...醉漢打死計程車運將 判8年10月

男子翁偉峯前年4月26日凌晨酒後搭乘李姓運將計程車返家，僅因懷疑車資被多收15元竟痛毆運將致死，新北地院依傷害致死罪判他8年10月。示意圖／聯合報系資料照片

男子翁偉峯前年4月26日凌晨4時許酒後搭乘李姓運將的計程車返家，僅因懷疑車資被多收15元，便拒付車資並下車徒手痛毆運將；李姓運將經住院月餘，因創傷性顱內出血、腦血腫、多重器官衰竭宣告不治。新北地方法院國民法官今依傷害致死罪判處翁男8年10月。可上訴。

判決指出，當時翁男因不滿車資比平常貴了15元，拒付死者共200元車資，雙方爆發口腳及扭打，案發當日凌晨4時18分許，翁男於新北市三重區捷運路下車後，在計程車旁徒手毆打死者，並拉死者的腳以致死者往後跌坐在地。

翁男見狀仍不停手，接續徒手痛毆死者頭部，直至死者倒地不起，經路人報案並送醫急救，仍因創傷性顱內出血、腦水腫、多重器官衰竭等傷勢，於同年6月6日1時31分許宣告不治。

合議庭及國民法官認為，翁男主觀上雖無致李姓運將於死的故意，但客觀上可預見如此痛毆死者頭部、身體，極有可能導致對方重創、死亡的可能性，因此依傷害致死罪判刑8年10月。