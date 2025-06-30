快訊

涉洩密給靈骨塔詐團 網紅女律師等3人遭搜索約談

中職／最神秘大聯盟級台將黃暐傑 味全龍探花籤就帶走

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

聽新聞
0:00 / 0:00

沒有中飽私囊！涉詐助理費遭判刑 黃紹庭：錢都用在公務

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

國民黨高市議員黃紹庭涉詐領助理費，去年遭檢調搜索及羈押，高雄地院今天下午宣判，合併判刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年。針對判決結果，黃紹庭強調，所有助理費都是用在公務，他個人絕無中飽私囊。

高市議會說明，全案能上訴，黃紹庭暫時不會喪失議員身分。國民黨高雄市黨部表示，尊重司法判決，黨紀相關問題，依黨內相關規定辦理，交由考紀會研議。

去年9月26日，檢調發動搜索，黃紹庭當天搭機前往中國大陸廈門，直到9月29日下午才返台，檢方複訊後聲押獲准。

檢方偵辦發現，黃紹庭涉嫌詐領助理費1455萬餘元，偵辦過程中，黃認罪自白，並繳回上述款項，高雄地院審理後，今依利用職務詐取財物罪，合併判2年，褫奪公權3年，緩刑5年，繳交公庫150萬元，全案僅葉姓助理1人拒不認罪，判刑3年需入監，判得比黃紹庭還重。

針對判決結果，黃紹庭表示，他的所有助理費都是用在公務，個人絕對沒有中飽私囊，待收到判決書再決定下一步。

高市議會秘書長黃錦平表示，今天是一審判決結果，全案可上訴，暫時不會影響議員身分。

據了解，黃紹庭若上訴，暫時不會影響議員職權，若不上訴可能會喪失議員身分，而且褫奪公權3年，恐怕無法參選下屆議員。

國民黨高雄市議員黃紹庭強調，所有助理費都是用在公務，他個人絕對沒有中飽私囊。本報資料照
國民黨高雄市議員黃紹庭強調，所有助理費都是用在公務，他個人絕對沒有中飽私囊。本報資料照

黃紹庭 議員 檢調 國民黨 司法

延伸閱讀

黃紹庭詐助理費獲判緩刑 1人頭助理不認罪判最重得入監

高市巴楠花部落實驗學校新校舍落成 高中部明年招生

狠心虐死剴剴判無期和18年 惡保母姊妹不服均提上訴

為刺青喬不攏…警局前潑8.5公升汽油燒死友 最終判無期定讞

相關新聞

撞死烘焙師...家屬「願放生路」 金錢豹酒女近日將釋放

金錢豹女服務生顏子娠7年前酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，被判刑9年8月確定，顏女今年聲請假釋，台中高分院在上月26日裁定，認為...

雲云科技董座認罪！拿刀狂刺死技術長 開庭稱「判幾年都接受」

雲云科技董事長曾志新不滿梁姓技術長在在公司群組刊登評論公司的文章，於會議室交接離職事宜時，持主廚刀刺死梁，檢方今依殺人罪...

沒有中飽私囊！涉詐助理費遭判刑 黃紹庭：錢都用在公務

國民黨高市議員黃紹庭涉詐領助理費，去年遭檢調搜索及羈押，高雄地院今天下午宣判，合併判刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年。針對...

嘉義電商疲老闆控妻家暴、外遇 妻子也回應了

嘉義知名電商「疲老闆」之前因跳票、債務纏身等爭議話題不斷，今天一早他在臉書貼出3張靈堂照片，照片中3名男子，當中有身穿警...

涉洩密給靈骨塔詐團 網紅律師等3人遭搜索約談

台北地檢署偵辦一起逾億元的靈骨塔詐欺案，今年4月羈押吳姓女主嫌，經分析證據發現網紅女律師「仙塔律師」李宜諪等3名律師，涉...

嘉縣前議員邱銀海涉詐領助理費等 嘉地院判執刑6年6月

國民黨籍前嘉義縣議員邱銀海被控涉詐領助理費、非法掩埋事業廢棄物及非法寄藏子彈等被檢方提起公訴，嘉義地院一審判處應執行有期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。