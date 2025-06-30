沒有中飽私囊！涉詐助理費遭判刑 黃紹庭：錢都用在公務

國民黨高市議員黃紹庭涉詐領助理費，去年遭檢調搜索及羈押，高雄地院今天下午宣判，合併判刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年。針對判決結果，黃紹庭強調，所有助理費都是用在公務，他個人絕無中飽私囊。

高市議會說明，全案能上訴，黃紹庭暫時不會喪失議員身分。國民黨高雄市黨部表示，尊重司法判決，黨紀相關問題，依黨內相關規定辦理，交由考紀會研議。

去年9月26日，檢調發動搜索，黃紹庭當天搭機前往中國大陸廈門，直到9月29日下午才返台，檢方複訊後聲押獲准。

檢方偵辦發現，黃紹庭涉嫌詐領助理費1455萬餘元，偵辦過程中，黃認罪自白，並繳回上述款項，高雄地院審理後，今依利用職務詐取財物罪，合併判2年，褫奪公權3年，緩刑5年，繳交公庫150萬元，全案僅葉姓助理1人拒不認罪，判刑3年需入監，判得比黃紹庭還重。

針對判決結果，黃紹庭表示，他的所有助理費都是用在公務，個人絕對沒有中飽私囊，待收到判決書再決定下一步。

高市議會秘書長黃錦平表示，今天是一審判決結果，全案可上訴，暫時不會影響議員身分。