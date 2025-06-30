撞死烘焙師...家屬「願放生路」 金錢豹酒女近日將釋放

金錢豹女服務生顏子娠7年前酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，被判刑9年8月確定，顏女今年聲請假釋，台中高分院在上月26日裁定，認為顏女聲請正當，裁定顏女假釋交付保護管束，台中女監表示，無法針對個別受刑人狀況表示意見，不過法界人士表示，女監依照監獄行刑法規定，預定收到裁定後，24小時就需釋放，顏女近日可望重獲自由。

金錢豹女服務生顏子娠在2017年11月14日涉吸毒、酒駕賓士車，當日凌晨1時許，顏女在台中市西屯區台灣大道、西屯路口，撞死烘焙師陳育邦，二審判刑9年6月定讞，民事另賠償1068萬，當時顏子娠車內還有2名友人，但法官認為車內乘客與顏女撞死人無因果關係，免負賠償責任。

死者胞姊陳昱芳事後與顏通書信，也會將信件發布在弟弟烘焙坊的臉書，紀錄此事、描述被害人家屬心境，陳在今年6月1日凌晨貼文，顏今年已申請假釋，她與父母都不會原諒她，但因聲請強制執行時限已超過5年，她父親認為「時效過了就算了」，決定放棄。 金錢豹女服務生顏子娠在2017年底酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，今年申請假釋，上月底獲法院裁准。圖／本報資料照片

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