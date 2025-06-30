雲云科技董座認罪！拿刀狂刺死技術長 開庭稱「判幾年都接受」

雲云科技董事長曾志新不滿梁姓技術長在在公司群組刊登評論公司的文章，於會議室交接離職事宜時，持主廚刀刺死梁，檢方今依殺人罪嫌起訴，台北地方法院今下午開移審庭，曾指出，他會靜待司法審判，「判幾年我都接受」，他會在看守所持續反省懺悔。法官庭末諭知接續羈押。

曾志新說，他對於檢方起訴的犯罪事實沒有意見，他承認全部犯罪，他對傷害梁、奪去梁的生命，感到非常抱歉，對於是否繼續羈押完全沒有意見，會靜待司法審判，且法院判幾年他都會接受，他如今就透過妻子看如何能盡力彌補梁的家屬，「我會在看守所持續反省、懺悔」。

曾志新委任律師指出，曾在分局偵詢、地檢署偵訊都坦承犯行，並清楚交代犯案過程，並感到愧疚、自責，曾也願意給家屬最大的賠償，表示他最大的歉意，對於法院裁定接押與否，曾不會爭執，而會在看守所繼續反省。

檢方指出，曾志新對犯行坦承不諱，犯罪嫌疑重大，且犯的是最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，他是預謀殺人並犯後曾自戕，又為知名公司的董事長，認為有逃亡之虞，建請法院繼續羈押。

法官庭末諭知，曾志新承認殺人犯行，且犯殺人罪嫌疑重大，為10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑的重罪，伴隨高度逃亡、串證可能性，案發後有自殘，恐有以此方式逃避刑罰，且曾並無不能羈押原因，因此裁定繼續羈押。

曾志新不滿梁離職前公開發表離職信，「我被公開羞辱、霸凌、潑了一身髒水。在一個號稱職場霸凌零容忍的會議中，公司的負責人親自示範了什麼叫霸凌。我想，我跟 CuboAi 的緣分已盡。」

檢方調查，曾、梁因工作屢生摩擦、嫌隙，曾志新在2月26日到宜得利家居購買1把約寬4公分、刀刃長19公分、握柄長31公分的主廚刀，放在自己的辦公室櫃子。