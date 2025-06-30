司法院問卷調查 國民法官參審後信任司法達98.7%

司法院今天公布「113年度國民法官問卷調查結果報告」，國民法官及備位國民法官參與審判後表示願意再次擔任國民法官者高達95.3%，參審後信任司法的比率則上升至高達98.7%。

司法院指出，國民法官制度邁入第3年，113年度國民法官制度審結案件較112年大幅增長，本次問卷調查規模相應擴大，調查範圍包含63件國民參與審判案件，對象包括3618名候選國民法官、378名國民法官及179名備位國民法官，總計回收6932份有效問卷。

司法院表示，根據問卷調查結果，國民法官及備位國民法官參審後表示願意再次擔任者高達95.3%。在司法審判信任度方面，參與審判前已有接近9成（89.8%）的國民法官、備位國民法官表示信任司法，參與審判後信任司法的比率則上升至高達98.7%。

在參與程序（含選任、審理及評議程序）整體感受或評價部分，國民法官、備位國民法官表示為「良好」的比率多達9成以上，其中對終局評議的整體感受良好程度高達99.2%；在審理過程中的爭點說明、證據調查程序及法律概念是否容易理解部分，分別高達98.7%、98.8%及97.6%認為「容易理解」。

此外，就與審判參與意願相關的各項顧慮，均呈現參與後下降趨勢，突顯國民法官新制的各項配套措施貼合實需日益完備。國民法官對於政府應強化保護的配套措施仍高度重視，尤其「個人資料保護」與「人身安全保障」，不論參與前或後，均位列最受關注前3項。

司法院表示，113年度案件總量增加，且新增多起涉及不同罪名與被告否認犯行的案件，雖然可能導致國民法官認為案件「複雜」的比率較112年度略增為37.0%，但國民法官認為容易理解爭點（98.7%）、證據調查（98.8%）及法律概念（97.6%）的比率均較112年度提升。

司法院指出，由此可見，審、檢、辯對國民法官制度的運作日益穩健順暢，國民法官均能於眼見耳聞證據調查及辯論等法庭活動後，迅速掌握案件情節及爭點，即時形成鮮明心證，基此國民法官與備位國民法官對法官、檢察官及辯護人整體評價「良好」比率，分別高達99.2%、98.4%及88.3%。

司法院說明，綜觀問卷調查結果，113年度國民法官制度運作已日益成熟，案件數量與參與人數持續成長，整體案件困難度雖因複數被告及否認案件增多而漸趨複雜，然在審、檢、辯三方徹底落實爭點整理，並以爭點為中心進行集中、迅速的證據調查及辯論下，國民法官均能有效掌握審理核心，獲致良好的審理及評議體驗。