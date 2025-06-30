快訊

影／被爆7月辭議員轉任國安會 趙怡翔現身議場高喊「6字」回應

數發部出手！平台廣告服務涉系統性缺失 重罰臉書1500萬元

央行出重手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

司法院問卷調查 國民法官參審後信任司法達98.7%

中央社／ 台北30日電

司法院今天公布「113年度國民法官問卷調查結果報告」，國民法官及備位國民法官參與審判後表示願意再次擔任國民法官者高達95.3%，參審後信任司法的比率則上升至高達98.7%。

司法院指出，國民法官制度邁入第3年，113年度國民法官制度審結案件較112年大幅增長，本次問卷調查規模相應擴大，調查範圍包含63件國民參與審判案件，對象包括3618名候選國民法官、378名國民法官及179名備位國民法官，總計回收6932份有效問卷。

司法院表示，根據問卷調查結果，國民法官及備位國民法官參審後表示願意再次擔任者高達95.3%。在司法審判信任度方面，參與審判前已有接近9成（89.8%）的國民法官、備位國民法官表示信任司法，參與審判後信任司法的比率則上升至高達98.7%。

在參與程序（含選任、審理及評議程序）整體感受或評價部分，國民法官、備位國民法官表示為「良好」的比率多達9成以上，其中對終局評議的整體感受良好程度高達99.2%；在審理過程中的爭點說明、證據調查程序及法律概念是否容易理解部分，分別高達98.7%、98.8%及97.6%認為「容易理解」。

此外，就與審判參與意願相關的各項顧慮，均呈現參與後下降趨勢，突顯國民法官新制的各項配套措施貼合實需日益完備。國民法官對於政府應強化保護的配套措施仍高度重視，尤其「個人資料保護」與「人身安全保障」，不論參與前或後，均位列最受關注前3項。

司法院表示，113年度案件總量增加，且新增多起涉及不同罪名與被告否認犯行的案件，雖然可能導致國民法官認為案件「複雜」的比率較112年度略增為37.0%，但國民法官認為容易理解爭點（98.7%）、證據調查（98.8%）及法律概念（97.6%）的比率均較112年度提升。

司法院指出，由此可見，審、檢、辯對國民法官制度的運作日益穩健順暢，國民法官均能於眼見耳聞證據調查及辯論等法庭活動後，迅速掌握案件情節及爭點，即時形成鮮明心證，基此國民法官與備位國民法官對法官、檢察官及辯護人整體評價「良好」比率，分別高達99.2%、98.4%及88.3%。

司法院說明，綜觀問卷調查結果，113年度國民法官制度運作已日益成熟，案件數量與參與人數持續成長，整體案件困難度雖因複數被告及否認案件增多而漸趨複雜，然在審、檢、辯三方徹底落實爭點整理，並以爭點為中心進行集中、迅速的證據調查及辯論下，國民法官均能有效掌握審理核心，獲致良好的審理及評議體驗。

法律 檢察官 國民法官 司法院

延伸閱讀

狠心虐死剴剴判無期和18年 惡保母姊妹不服均提上訴

雲林虎尾發生弟持刀砍死兄長命案 細故口角釀家庭悲劇

雲云負責人曾志新涉殺害梁姓技術長 殺人罪起訴

國民法官首件「境外殺人案」 周昱帆遞槍給老闆...助殺人判7年

相關新聞

雲云科技董座認罪！拿刀狂刺死技術長 開庭稱「判幾年都接受」

雲云科技董事長曾志新不滿梁姓技術長在在公司群組刊登評論公司的文章，於會議室交接離職事宜時，持主廚刀刺死梁，檢方今依殺人罪...

周克琦收中共資金競選造勢...他犯反滲透法有罪 判決理由曝光

共和黨、「第三勢力333政黨聯盟」主席周克琦被控接受境外敵對勢力資助，於2022年「九合一」大選期間在君悅飯店舉辦「世界...

黃紹庭詐助理費獲判緩刑 1人頭助理不認罪判最重得入監

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領1455萬餘元助理費，雄檢偵辦時，他認罪自白，並繳回1455萬餘元，高雄地院審理後，今依利...

新北市前議員歐金獅賄選定讞 今報到入監

前新北市議員歐金獅2022年欲捲土重來參選議員，竟提供150萬元給樹林區詹姓里長，供擺桌請選民吃飯再逐桌拜票，一、二審均...

撞死烘焙師...家屬「願放生路」 金錢豹酒女近日將假釋

金錢豹女服務生顏子娠7年前酒、毒駕撞死陳姓烘焙師，被判刑9年8月確定，顏女今年聲請假釋，台中高分院在上月26日裁定，認為...

運動鞋挖洞...2女童逛夜市遭偷拍裙底 30歲噁男被判3年6月

彰化縣30多歲謝姓男子在左邊運動鞋挖洞裝設針孔攝影機，遙控器放右邊褲子口袋，去年5月到夜市偷拍兩名國小姊妹裙底風光，被女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。