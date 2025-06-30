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黃紹庭詐助理費獲判緩刑 1人頭助理不認罪判最重得入監

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領1455萬餘元助理費，雄檢偵辦時，他認罪自白，並繳回1455萬餘元，高雄地院審理後，今依利用職務詐取財物罪，合併判2年，褫奪公權3年，緩刑5年，繳交公庫150萬元，全案僅葉姓助理1人拒不認罪，判刑3年需入監，判得比黃紹庭還重。

檢調查出，黃紹庭自2014年起，便用人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費，每月款項入帳後，再請助理前往領錢，「回繳」溢領的薪資，如申報4萬元薪水，實際只給助理2萬6000元至3萬元，繳回薪資則用於服務處支出或讓黃繳納健保、國民年金等。

去年9月26日，檢調見時機成熟發動搜索，但黃紹庭當天一早就搭機前往中國大陸廈門，隔天自拍影片澄清後失聯，直到9月29日下午才返台，檢方複訊後，隨即聲押獲准。

雄檢歷經2個月偵辦，考量黃紹庭坦承全部犯行，並配合指證共犯，且與妻子主動繳回犯罪所得計1455萬元，考量他認罪、繳回犯罪所得有助減少司法資源浪費，起訴後另建請法院從輕量刑。

高雄地院歷經約半年密集審理，今下午宣判，黃紹庭被依利用職務詐取財物罪，合併判2年，褫奪公權3年，緩刑5年，繳交公庫150萬元，須至指定機構從事240小時勞務。

黃紹庭涉案人頭助理，因偵查、審理中都自白，宣判獲緩刑，免入監，僅一名葉姓人頭助理，審理時拒不認罪，依法判刑3年，為全案量刑最重被告，也是唯一須入監者。

國民黨高市議員黃紹庭因助理費遭起訴，今獲判緩刑免入監。圖／本報資料照
國民黨高市議員黃紹庭因助理費遭起訴，今獲判緩刑免入監。圖／本報資料照

黃紹庭 高雄市 議員 薪資 檢調 國民黨

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